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14.10.2020 21:28
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Лавров или Слепаков? Смотрите, не перепутайте

Угадайте, чья цитата перед вами: комика или дипломата.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров процитировал песню комика Семена Слепакова, которая начинается со слов «Америка нас не любит», а заканчивается почти как шутка президента Путина про бабушку и дедушку.

Лавров отметил, что Слепаков «глубоко проник в понимание предмета». И то правда: некоторые реплики резидентов «Comedy Club» могли бы звучать на полях международных саммитов. Во всяком случае, не всегда их можно отличить от резонансных высказываний представителей Российского МИД. А вы сможете?

1. «Мне мама тоже запрещала с мальчиками танцевать».

1. «Мне мама тоже запрещала с мальчиками танцевать».<br /><br />

«Если будут опускать железный занавес, то ненароком могут себе чего-нибудь прищемить».

«Если будут опускать железный занавес, то ненароком могут себе чего-нибудь прищемить».

В солнечном городе бога ласковым каменным взглядом

Он по-отечески строго смотрит с горы Корковадо.

Там в полумраке гостиной, слушая звуки гитары,

Я бы срезал гильотиной кончик кубинской сигары.

В солнечном городе бога ласковым каменным взглядом <br /><br />Он по-отечески строго смотрит с горы Корковадо. <br /><br />Там в полумраке гостиной, слушая звуки гитары, <br /><br />Я бы срезал гильотиной кончик кубинской сигары.

«Быть президентом России не смог бы Обама».

«Быть президентом России не смог бы Обама».

Со скрипом тронулась карета,

Просевши низко на осях.

И кучер правит на Манхэттен,

Кнут над гнедыми занося.

Со скрипом тронулась карета, <br /><br />Просевши низко на осях. <br /><br />И кучер правит на Манхэттен, <br /><br />Кнут над гнедыми занося.

«Восьмое марта. Кому-то праздник, а для нас — наоборот».

«Восьмое марта. Кому-то праздник, а для нас — наоборот».

«Вы о Европе подумали? Как же им теперь своим производителям объяснять, зачем апельсинки скормили поросятам, которых тоже скормили не по плану?»

«Вы о Европе подумали? Как же им теперь своим производителям объяснять, зачем апельсинки скормили поросятам, которых тоже скормили не по плану?»

«Мне за оптимизм не доплачивают».

«Мне за оптимизм не доплачивают».

Надо выпить. За нас. С наступившим.

Не забудьте налить петуху.

Надо выпить. За нас. С наступившим. <br /><br />Не забудьте налить петуху. <br />

Фото:
1. Скриншот видео Comedy Club «Если бы страны были женщинами«/ «Газпром-Медиа»
2. Скриншот видео Comedy Club «В кабинете Путина«/ «Газпром-Медиа»
3. guertzen/pixabay.com
4. kremlin.ru
5. Скриншот видео Comedy Club «Интервью с поэтом«/ «Газпром-Медиа»
6. Фото Марии Захаровой\соцсети
7. Brett Sayles: Pexels
8. kremlin.ru
9. Zeno Kob: Pexels

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Лавров или Слепаков? Смотрите, не перепутайте

Слепакова — в министры! Если не иностранных дел, то здравого смысла.

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Лавров или Слепаков? Смотрите, не перепутайте

Наша гипотеза верна: вы все-таки запутались в комиках и дипломатах.

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Лавров или Слепаков? Смотрите, не перепутайте

Вас не проведешь, у вас отличная интуиция. Или вы — Семен Слепаков?

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Комментарии (2)

RemyMartin
Не сложно перепутать если успехи дипломатии похоже только в шутках, песнях и танцах
Igor_VS
Дети высших наверное долго смеялись.
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