Лавров или Слепаков? Смотрите, не перепутайтеУгадайте, чья цитата перед вами: комика или дипломата.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров процитировал песню комика Семена Слепакова, которая начинается со слов «Америка нас не любит», а заканчивается почти как шутка президента Путина про бабушку и дедушку.
Лавров отметил, что Слепаков «глубоко проник в понимание предмета». И то правда: некоторые реплики резидентов «Comedy Club» могли бы звучать на полях международных саммитов. Во всяком случае, не всегда их можно отличить от резонансных высказываний представителей Российского МИД. А вы сможете?
1. «Мне мама тоже запрещала с мальчиками танцевать».
«Если будут опускать железный занавес, то ненароком могут себе чего-нибудь прищемить».
В солнечном городе бога ласковым каменным взглядом
Он по-отечески строго смотрит с горы Корковадо.
Там в полумраке гостиной, слушая звуки гитары,
Я бы срезал гильотиной кончик кубинской сигары.
«Быть президентом России не смог бы Обама».
Со скрипом тронулась карета,
Просевши низко на осях.
И кучер правит на Манхэттен,
Кнут над гнедыми занося.
«Восьмое марта. Кому-то праздник, а для нас — наоборот».
«Вы о Европе подумали? Как же им теперь своим производителям объяснять, зачем апельсинки скормили поросятам, которых тоже скормили не по плану?»
«Мне за оптимизм не доплачивают».
Надо выпить. За нас. С наступившим.
Не забудьте налить петуху.
Фото:
1. Скриншот видео Comedy Club «Если бы страны были женщинами«/ «Газпром-Медиа»
2. Скриншот видео Comedy Club «В кабинете Путина«/ «Газпром-Медиа»
3. guertzen/pixabay.com
4. kremlin.ru
5. Скриншот видео Comedy Club «Интервью с поэтом«/ «Газпром-Медиа»
6. Фото Марии Захаровой\соцсети
7. Brett Sayles: Pexels
8. kremlin.ru
9. Zeno Kob: Pexels
Лавров или Слепаков? Смотрите, не перепутайте
Слепакова — в министры! Если не иностранных дел, то здравого смысла.
Поделитесь результатом
Лавров или Слепаков? Смотрите, не перепутайте
Наша гипотеза верна: вы все-таки запутались в комиках и дипломатах.
Поделитесь результатом
Лавров или Слепаков? Смотрите, не перепутайте
Вас не проведешь, у вас отличная интуиция. Или вы — Семен Слепаков?