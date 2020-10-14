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14.10.2020 11:47
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«Мы тебя сделали». Камера запечатлела ловкость рук ограбивших салон «МТС» в Петербурге брюнетов

В Петербурге полиция разыскивает южан, ограбивших салон «МТС». Они расщедрились на свои приметы и отпечатки пальцев.

В распоряжении «Фонтанки» 14 октября оказалась запись с тремя посетителями салона на улице Комсомола Калининского района. Накануне вечером они под видом покупателей вытащили два телефона из витрины. Пытаясь остаться не замеченными для посторонних, они не учли видеонаблюдение.

«Фонтанка.ру»

Ограбление заметил 31-летний менеджер по продажам. Сопротивляться незнакомцам он не стал, а постарался задержать их, закрыв входную дверь. Троица оказалась сильнее и при выходе бросила менеджеру победную фразу: «Мы тебя сделали».

Фото: стоп-кадр из видео

По данным «Фонтанки», в тот же вечер те же преступники ограбили второй салон связи в Калининском районе. Полицейские составили подробные ориентировки.

Фото: стоп-кадр из видео

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Комментарии (7)

RobRoy
Южане...быдло это поганое, а не южане.
enigma111
я их узнала - это Рафик с Равшаном и Джамшутом.
Wuhan Proletarian
Не брат ты мне!
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