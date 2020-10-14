«Мы тебя сделали». Камера запечатлела ловкость рук ограбивших салон «МТС» в Петербурге брюнетов
В Петербурге полиция разыскивает южан, ограбивших салон «МТС». Они расщедрились на свои приметы и отпечатки пальцев.
В распоряжении «Фонтанки» 14 октября оказалась запись с тремя посетителями салона на улице Комсомола Калининского района. Накануне вечером они под видом покупателей вытащили два телефона из витрины. Пытаясь остаться не замеченными для посторонних, они не учли видеонаблюдение.
«Фонтанка.ру»
Ограбление заметил 31-летний менеджер по продажам. Сопротивляться незнакомцам он не стал, а постарался задержать их, закрыв входную дверь. Троица оказалась сильнее и при выходе бросила менеджеру победную фразу: «Мы тебя сделали».
По данным «Фонтанки», в тот же вечер те же преступники ограбили второй салон связи в Калининском районе. Полицейские составили подробные ориентировки.