Страницу сайта «с лучшими роликами со всего мира» заблокировал суд в Петербурге. Там показывали собачьи бои

По иску Роскомнадзора суд в Петербурге заблокировал одну из страниц сайта epicube.su. На ней из Киргизии демонстрировали жестокое обращение с животными.



С видео «Собачьи бои» на портале разбирался Пушкинский районный суд, сообщает 14 октября объединенная пресс-служба. Выяснилось, что ролик был размещен на территории Киргизии, и поэтому найти того, кто залил его на сайт из Петербурга, «не представляется возможным». Суд согласился с тем, что видео демонстрирует жестокое обращение с животными «в целях причинения им боли и (или) страданий».

