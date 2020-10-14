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14.10.2020 11:28
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Страницу сайта «с лучшими роликами со всего мира» заблокировал суд в Петербурге. Там показывали собачьи бои

По иску Роскомнадзора суд в Петербурге заблокировал одну из страниц сайта epicube.su. На ней из Киргизии демонстрировали жестокое обращение с животными.

С видео «Собачьи бои» на портале разбирался Пушкинский районный суд, сообщает 14 октября объединенная пресс-служба. Выяснилось, что ролик был размещен на территории Киргизии, и поэтому найти того, кто залил его на сайт из Петербурга, «не представляется возможным». Суд согласился с тем, что видео демонстрирует жестокое обращение с животными «в целях причинения им боли и (или) страданий».

Страницу разрешили заблокировать, сейчас она недоступна.

Epicube.su позиционирует себя как сайт, где можно «совершенно бесплатно и без регистрации» смотреть «лучшие ролики со всего мира». Весь интерфейс — на русском языке.

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Комментарии (2)

Komarinsk2019
Собачьи бои, дикость какая! Кто-то эволюционирует, а кто-то так и остался питекантропом.
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