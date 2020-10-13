У самого оппозиционного священника Петербурга появился свой приход

Отец Григорий стал официальным настоятелем религиозной организации «Православная община апостольской традиции во имя Святой Троицы». Среди учредителей общины 74-летний правозащитник Юлий Рыбаков, 62-летняя сопредседатель профсоюза «Учитель» Марина Балуева, 54-летняя гражданская активистка Наталия Вознесенская, 38-летняя градозащитник Наталия Введенская, 65-летний психотерапевт и историк Анатолий Осницкий, 48-летний архитектор Алексей Молдавский из «Наблюдателей Петербурга».

У оппозиционного священника Григория Михнова-Вайтенко появился свой приход в Петербурге. Об этом сообщает 47news 13 октября.

Как рассказал Григорий Михнов-Вайтенко, пока богослужения будут проводиться на дому, в будущем община надеется получить помещение. Сама организация зарегистрирована в одной из квартир на Гражданке.



«Считаю, что значительная недвижимость вредна церкви, о ней ведь надо заботиться, а церковь должна заботиться о людях, — заявил Михнов-Вайтенко. — Церковь наша существует давно, а теперь настала пора регистрации такой общины у нас».