FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
77.02р91.00р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
13.10.2020 12:45
0
Печать

У самого оппозиционного священника Петербурга появился свой приход

У оппозиционного священника Григория Михнова-Вайтенко появился свой приход в Петербурге. Об этом сообщает 47news 13 октября.

Отец Григорий стал официальным настоятелем религиозной организации «Православная община апостольской традиции во имя Святой Троицы». Среди учредителей общины 74-летний правозащитник Юлий Рыбаков, 62-летняя сопредседатель профсоюза «Учитель» Марина Балуева, 54-летняя гражданская активистка Наталия Вознесенская, 38-летняя градозащитник Наталия Введенская, 65-летний психотерапевт и историк Анатолий Осницкий, 48-летний архитектор Алексей Молдавский из «Наблюдателей Петербурга».

Как рассказал Григорий Михнов-Вайтенко, пока богослужения будут проводиться на дому, в будущем община надеется получить помещение. Сама организация зарегистрирована в одной из квартир на Гражданке.

«Считаю, что значительная недвижимость вредна церкви, о ней ведь надо заботиться, а церковь должна заботиться о людях, — заявил Михнов-Вайтенко. — Церковь наша существует давно, а теперь настала пора регистрации такой общины у нас».

Апостольская православная церковь зарегистрирована Минюстом РФ 6 мая 2004 года, но находится вне общения со Вселенским православием.

Священник Григорий Михнов-Вайтенко выступал против закона об оскорблении чувств верующих, не раз пытался посетить в колонии в Лабытнанги осуждённого украинского режиссера Олега Сенцова, посещал в психиатрической больнице опального историка Юрия Дмитриева, писал письмо в защиту журналистки Светланы Прокопьевой.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний