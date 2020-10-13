Турист Кайл Бёрджесс на прогулке по Слейт Каньон, город Прово, повстречал пуму, которая попыталась на него напасть. Мужчина всё это время вёл съёмку и опубликовал полный ролик в своём Instagram, который стал вирусным 13 октября.



Всё произошло вечером тремя днями ранее. Во время прогулки по лесу Бёрджесс увидел стоящую перед ним хищную кошку. Наплевав на осторожность, он сделал несколько шагов в её сторону. Пума восприняла это как агрессию и начала атаку. Турист побежал от неё, выкрикивая ругательства.

