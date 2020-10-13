Свадьбы не будет. Чему учат девочек феминистские сказки по-русски

фрагмент иллюстрации к сказке «Волшебные пузыри» Фото: с сайта femitales.pro

В независимом магазине «Все свободны» наконец-то прошла презентация сборника «Сказки для девочек» в двух томах. Из-за пандемии мероприятие полгода откладывали. Теперь официально: в Петербурге продаются книжки про то, зачем девушки иногда прикидываются юношами, как развязать войну школ из-за красивого одноклассника, почему украсть ковер-самолет — не преступление и снятся ли роботам новогодние елки. Бонусом — мотив кастрации и рецепт отвара, чтобы «не беременеть против воли».

Несмотря на то, что проект легко ищется в Интернете по запросу «феминистские сказки» (придумали его активистки из «Ребер Евы» еще в 2017 году), ни во входных данных, ни в текстах вышедших книжек слова «феминизм» нет. И даже не потому, что оно воспринимается в массах как чуть ли не ругательное. Просто история не про него, а про девочек.

Но во время презентации почву для потенциального гендерного конфликта попытались найти даже в названии сборников. «Когда будут выпущены такие же сказки для мальчиков?» — спросил кто-то посреди мирного течения беседы о равных правах и возможностях. Вопрос повис в воздухе. «Комментировать его не хотелось, потому что в книжных магазинах и так есть отдельные полки «для мальчиков», и там — литература об активных, сильных и смелых героях, — объяснила «Фонтанке» кураторка проекта Леда Гарина. — А на полках для девочек вы найдете книжки разве что о том, как быть красивой, вышивать, печь и готовиться к браку. И это — абсолютный позор». Поэтому «Ребра Евы» совместно с издательством «Все свободны» решили исправить ситуацию своими силами и дать детской литературе то, чего ей столетиями недоставало: сказок с активными главными героинями. В 2019 году заработал сайт, куда любой желающий (или желающая) могли прислать свою феминистскую сказку. На сайте было опубликовано в итоге не все подряд, а примерно половина: многие тексты не удавалось спасти даже упорной редактурой, а несколько опусов имели откровенно провокационный и оскорбительный характер.

иллюстрация к сказке «Сказание о Жанбулат и Карабатуре-людоеде» Фото: с сайта femitales.pro

Сначала создательницы проекта планировали выпустить книжку с одной, самой лучшей сказкой. Абсолютной любимицей читателей стала история под названием «Сказание о Жанбулат и Карабатуре-людоеде». Ее написала художница из Казахстана Райхан Айтуарова. Пожалуй, это произведение одобрили бы даже профессора Пропп и Кэмпбелл: структура волшебной истории в ней соблюдена, а развязка совершенно выбивает из седла. Но потом кураторки проекта решили, что смогут на собранные донаты издать не одну, а сразу десять сказок, объединив их в два сборника. Получилась «Книга зеленого дракона», куда вошли три текста, мимикрирующих под народные легенды. В этих сказках девушка прикидывается юношей, чтобы победить практически всесильного врага, восточная принцесса крадет ковер-самолет и с его помощью восстанавливает социальную справедливость, а три сестры-королевы поочередно отшивают женихов разными страшными способами. Последняя сказка, кстати, доставит особенные эмоции сторонникам традиционных ценностей. Крови там не меньше, чем в лучших образцах из коллекции собирателя фольклора Джамбаттисты Базиле. Эпизод махрового харассмента заканчивается как страшный сон Зигмунда Фрейда — фразой «сломила королевична веточку». Единственному уцелевшему в результате испытаний с элементами членовредительства юноше говорят: «Учеником будешь. Но не мужем». Бонусом в сказке упоминается то, с чего в реальной жизни по-настоящему началась эмансипация женского населения — контрацепция. А в финале — практически парафраз фем-формулы «ни бога, ни мужа, ни господина». И все это — прекрасным литературным слогом в сопровождении ярких иллюстраций.

Второй том — «Книга желтого дракона» — объединил сказки более современного толка. Одну из них написала 14-летняя девочка, которая живет с мамой в Великобритании: авторка по-своему переосмыслила традиционную историю про принцесс и драконов. В итоге самой страдающей стороной оказалась вовсе не девица в беде, а крылатый ящер. Как будто специально для работников райотделов образования написана Ледой Гариной сказка «Дуэль» — о том, как две девочки Катя и Маша едва не подрались из-за красивого мальчика Олега, а дело закончилось масштабной осадой школы почище «Илиады» Гомера. «Немедленно выйдите из лошади, а потом из класса!» — восклицает учитель. Но прекращается безобразие только после того, как Кате приходит в голову простая мысль, до которой не додумались древние греки: спросить, а чего, собственно, хочет прекрасный Олег.

иллюстрация к сказке «Дуэль» Фото: с сайта femitales.pro

По сути, «Ребра Евы» взялись за работу, которой в неведомых заграницах уже давно занимаются целые сценарные подразделения Disney. В середине нулевых журнал Time упрекнул корпорацию в том, что патриархальные сказки вроде «Золушки» и «Спящей красавицы» воспитывают в девочках выученную беспомощность. Не то, чтобы это было открытием, но вопрос назрел. И теперь принцессы Диснея не ждут спасения, а могут сами огреть обидчика сковородкой, нанять в собственный ресторан принца официантом, пересечь океан на лодке — и все это ни разу не выйдя замуж.

«Я всегда любила сказки Диснея, я на них выросла, — рассказала «Фонтанке» авторка сказки о ковре-самолете, выступающая под псевдонимом Подруга многих подруг. — «Русалочка» — один из моих любимых мультфильмов. Но в нем есть один момент, суть которого я осознала, только когда мне исполнилось лет 27. Царь Тритон уничтожает коллекцию человеческих вещей, которые собирала Ариэль, потому что она не слушается его и продолжает интересоваться людьми. После того, как он все разносит и уплывает, русалочка остается одна и плачет. Именно в этот момент появляются мурены — посланники злой ведьмы. Так вот: ломать чужие вещи и угрожать кому-то — это ненормально. Возможно, если бы Тритон не делал этого, русалочка не покинула бы океан, чтобы ценой огромных жертв выйти замуж за человека, которого она видела один раз в жизни. То есть замужество было просто вынужденным способом сбежать от давления отца». Сказка о ковре-самолете обрывается на самом интересном месте — когда героини, сбежав от мужчин, решают, как будут жить дальше сами по себе. Авторка рассказала «Фонтанке», каким будет продолжение: спокойная и размеренная жизнь на острове вскоре наскучит героиням, и они отправятся путешествовать: «Они сядут на ковер-самолет и облетят Средиземноморье с его островами, Индию, высокие горы, где найдут множество красивых вещей, чтобы обустроить свой красивый дом на острове. И спасут множество других девушек». Подруга многих подруг понимает, что в какой-то момент ее героиням захотят помешать, и им придется бороться за свой новый женский мир. Главное, чтобы не вышло, как в сказке чешского писателя Алоиса Йирасека, который на свой патриархальный лад написал «Девичью войну». Финал там плохой, да и середина не очень.

иллюстрация к сказке «Ковёр-самолёт» Фото: с сайта femitales.pro

«Книга желтого дракона» и «Книга зеленого дракона» станут первыми в серии. В дальнейшем создательницы проекта надеются сделать его международным. Уже сейчас ведутся переговоры о запуске сайтов с феминистскими сказками в Финляндии и Великобритании на языке этих стран. Следующий этап — перевод сказок и обмен ими. Вероятно, когда-нибудь по этим текстам можно будет изучать, как менялись представления о равных правах и равных обязанностях полов. Конечно, истории, которые уже опубликованы, можно покритиковать за недокрученный сюжет или прямо-таки патриархальную жестокость. В конце концов, не в каждой феминистской сказке оружие превращается в конфеты, а деревья вырастают от тепла рук. Но проект хорош тем, что каждый критик может стать автором (или авторкой) и написать собственную историю. Требований немного. Текст должен быть понятен детям и иметь внятный сюжет, главную роль в котором играет девочка или женщина (или любое существо женского пола, хоть «единорожица»). Мужчина-спаситель приравнивается к нецензурной лексике и к использованию запрещен. Всё. Свадьба в конце, кстати, не возбраняется — просто пока никто, похоже, не догадался, как провернуть это мероприятие так, чтобы оно соответствовало требованиям нового времени.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»