Первый пассажирский поезд на новом мосту через Колу — двухэтажный. Его старт в Петербург сняли с дрона
Пассажирское движение по новому железнодорожному мосту через реку Кола открыл двухэтажный поезд №21/22 сообщением Мурманск — Санкт-Петербург.
Как сообщает 12 октября пресс-служба ОЖД, поезд состоит из 11 вагонов: девять купейных, один штабной вагон с местами для маломобильных пассажиров и вагон-ресторан. При росте пассажиропотока составность поезда может быть увеличена. Сейчас его вместительность на 34% выше, чем у стандартного одноэтажного поезда. РЖД показали, как состав выглядит снаружи и с высоты птичьего полёта.
«Сегодня 105 лет железнодорожной станции Мурманск. И символично, что в день рождения запускается новый двухэтажный поезд маршрутом Мурманск — Санкт-Петербург, — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис на вокзале, провожая поезд в путь. — Это первый пассажирский состав, который проследует по новому мосту через Колу, который мы возвели в рекордные сроки».
«Пресс-служба Октябрьской железной дороги»
1 июня 2020 года из-за подъёма паводковых вод обрушился пролёт старого железнодорожного моста через Колу, связывавшего регион с остальной частью России. В итоге город и Мурманский порт оставались отрезанными от железнодорожного сообщения 18 дней, пока строился временный обходной участок. Движение поездов по новому железнодорожному мосту открылось в конце сентября. Он был построен за 105 дней, работы шли круглосуточно. В отличие от старого, новое сооружение не имеет опор, установленных непосредственно в русле реки, все они — береговые, что исключает фактор воздействия паводковых вод.