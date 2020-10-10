Помогите подростку услышать мир
Серьёзные проблемы со слухом у Насера с рождения. И с годами ситуация только усугубляется. Кроме того, слуховые аппараты, которыми мальчик пользуется уже несколько лет, пришли в негодность. Врачи подобрали новые — сверхмощные. Но они не выдаются за госсчёт.
«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для тяжелобольных детей.
Насер Аржа, 14 лет.
Двусторонняя тугоухость 3–4-й степени.
Требуются слуховые аппараты. Стоимость 336 000 руб.
«Наш сын родился раньше срока, несколько месяцев его выхаживали в больнице. Врачи спасли мальчику жизнь, но предупредили о возможных проблемах со слухом. В два месяца Насеру сделали аудиотест, ребёнок почти не реагировал на звуки. К трем годам сын не говорил, произносил только отдельные слоги. Тогда у него и выявили сенсоневральную тугоухость 2-й степени. Это необратимое заболевание. Снижение слуха на разных частотах происходит неодинаково, поэтому сын слышит не все звуки, ему сложно понимать речь. Насеру выдали слуховые аппараты за счет госбюджета, в них он постепенно учился слышать и говорить.
Сейчас сын ходит в общеобразовательную школу, занимается в логопедическом классе. Насер умный, трудолюбивый, общительный ребёнок. Перед школой встаёт на час раньше, чтобы повторить уроки. Однако успеваемость в последнее время снизилась из-за того, что сын стал хуже слышать. На левом ухе слух снизился до 3-й степени, а на правом — до четвертой. Насер слышит только громкие звуки.
Ему нужны новые слуховые многоканальные аппараты, так как старые давно износились — Насер пользуется ими с первого класса. Однако в предоставлении нужной сыну модели за счёт госбюджета нам отказали, купить же подходящие слуховые аппараты мы не в силах. В семье трое детей, я работаю один». Мохаммед Аржа, Санкт-Петербург
Татьяна Легостаева, сурдолог Центра слуха «Ю-МЕД» (Санкт-Петербург):
«Насеру рекомендовано слухопротезирование цифровыми многоканальными сверхмощными аппаратами с расширенным частотным диапазоном и возможностью педиатрической настройки на оба уха. Подобраны устройства, которые в полной мере смогут восполнить потерю слуха данного ребенка».
Контакты для оказания помощи:
8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».