Помогите подростку услышать мир

«Наш сын родился раньше срока, несколько месяцев его выхаживали в больнице. Врачи спасли мальчику жизнь, но предупредили о возможных проблемах со слухом. В два месяца Насеру сделали аудиотест, ребёнок почти не реагировал на звуки. К трем годам сын не говорил, произносил только отдельные слоги. Тогда у него и выявили сенсоневральную тугоухость 2-й степени. Это необратимое заболевание. Снижение слуха на разных частотах происходит неодинаково, поэтому сын слышит не все звуки, ему сложно понимать речь. Насеру выдали слуховые аппараты за счет госбюджета, в них он постепенно учился слышать и говорить.

Сейчас сын ходит в общеобразовательную школу, занимается в логопедическом классе. Насер умный, трудолюбивый, общительный ребёнок. Перед школой встаёт на час раньше, чтобы повторить уроки. Однако успеваемость в последнее время снизилась из-за того, что сын стал хуже слышать. На левом ухе слух снизился до 3-й степени, а на правом — до четвертой. Насер слышит только громкие звуки.

Ему нужны новые слуховые многоканальные аппараты, так как старые давно износились — Насер пользуется ими с первого класса. Однако в предоставлении нужной сыну модели за счёт госбюджета нам отказали, купить же подходящие слуховые аппараты мы не в силах. В семье трое детей, я работаю один». Мохаммед Аржа, Санкт-Петербург

Татьяна Легостаева, сурдолог Центра слуха «Ю-МЕД» (Санкт-Петербург):

«Насеру рекомендовано слухопротезирование цифровыми многоканальными сверхмощными аппаратами с расширенным частотным диапазоном и возможностью педиатрической настройки на оба уха. Подобраны устройства, которые в полной мере смогут восполнить потерю слуха данного ребенка».