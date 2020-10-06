Смертность от психических расстройств в Петербурге выросла на 447%
В Петербурге зафиксирован внушительный рост смертности у людей с диагностированными психическими расстройствами и расстройствами поведения — плюс 447,8%.
Показатели смертности по основным классам причин смерти, обеспечившим рост общей смертности, содержатся в презентации главы комздрава Дмитрия Лисовца, опубликованной Znak.com 6 октября. Собеседник издания уточнил, что пугающий процент прироста обоснован изначально небольшими стартовыми цифрами. Также из отчета можно узнать, что смертность из-за болезни крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм, выросла на 106,3%, и настолько же — от пневмонии.
Еще в июле «Фонтанка» писала, что в больницах Петербурга умерли 76 подопечных ПНИ, где коронавирус выявили почти у 500 человек.