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06.10.2020 14:37
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Смертность от психических расстройств в Петербурге выросла на 447%

В Петербурге зафиксирован внушительный рост смертности у людей с диагностированными психическими расстройствами и расстройствами поведения — плюс 447,8%.

Показатели смертности по основным классам причин смерти, обеспечившим рост общей смертности, содержатся в презентации главы комздрава Дмитрия Лисовца, опубликованной Znak.com 6 октября. Собеседник издания уточнил, что пугающий процент прироста обоснован изначально небольшими стартовыми цифрами. Также из отчета можно узнать, что смертность из-за болезни крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм, выросла на 106,3%, и настолько же — от пневмонии.

Еще в июле «Фонтанка» писала, что в больницах Петербурга умерли 76 подопечных ПНИ, где коронавирус выявили почти у 500 человек.

Фото: презентация Дмитрия Лисовца
Фото: презентация Дмитрия Лисовца
Фото: презентация Дмитрия Лисовца
Фото: презентация Дмитрия Лисовца

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Комментарии (11)

Mimic
А как может "психическое расстройство" привести к смерти (это не ковид точно). Самоубийства или что?
СпортивнаяДевушка
Логично: с одной стороны нагнетание истерии, с другой - запрет на посещение того-сего, на прогулки и серьёзное ограничение общения. Плюс - с весны до середины лета были закрыты медцентры. не связанные с ковидом. Ожидался какой-то другой результат?!
Такое ощущение, что руководят всем этим "антиэпидемическим" процессом люди без мозгов!
kuk-vasyusha
Еще месяц прессухи и нагнетания со всех сми и статистика будет на порядок больше.
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