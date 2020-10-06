В Павловской гимназии на Восстания произошел пожар. Детей эвакуировали
Пожар прервал уроки в Павловской гимназии № 209 в Центральном районе Петербурга утром 6 октября. Всех детей успешно эвакуировали.
По информации городского управления МЧС, информация о случившемся в доме 8 по улице Восстания поступила в 09:44. В кабинете на втором этаже горела обстановка на площади пять квадратных метров. Учеников и учителей на время тушения пожара вывели на улицу. Всего — 624 человека.
Возгорание удалось локализовать в 10:11. Сведения о пострадавших не поступали.
«Утром во время перемены сработала пожарная сигнализация. Детей оперативно вывели из здания. На место прибыли служба МЧС и пожарный расчет. При обследовании второго этажа было замечено небольшое задымление в одном из кабинетов школы. Причиной послужило электрооборудование, работавшее в аварийном режиме. Пожарные удалили неисправное оборудование, никакой угрозы для школы и ее учеников не обнаружено. Сейчас здание школы находится на проветривании. Службами ведется проверка. Дети отпущены по домам», — добавили в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга.