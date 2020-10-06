Пожар прервал уроки в Павловской гимназии № 209 в Центральном районе Петербурга утром 6 октября. Всех детей успешно эвакуировали.

По информации городского управления МЧС, информация о случившемся в доме 8 по улице Восстания поступила в 09:44. В кабинете на втором этаже горела обстановка на площади пять квадратных метров. Учеников и учителей на время тушения пожара вывели на улицу. Всего — 624 человека.



Возгорание удалось локализовать в 10:11. Сведения о пострадавших не поступали.