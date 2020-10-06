Несостоявшаяся «невеста» Егора Крида насмерть сбила человека на Кутузовском проспекте в Москве. Девушка управляла чужим «Гелендвагеном»
Участница шоу «Холостяк» Виктория Короткова сбила человека, находясь за рулём автомобиля «Мерседес Гелендваген». После встречи с внедорожником на Кутузовском проспекте в Москве ночью 6 октября пешеход скончался от полученных травм.
В соцсетях появились видео момента аварии. Автомобиль, на котором ехала звезда шоу «Холостяк», якобы зарегистрирован на бизнесмена, за которым числятся три неоплаченных штрафа.
По данным ГИБДД, девушка, находившаяся за рулём, сбила человека, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте. По словам очевидцев, Короткова после случившегося была в шоке, не могла говорить, проявляла признаки истерики. Отмечается, что 24-летняя брюнетка была трезвой. Из-за удара в «Гелендвагене» сработали подушки безопасности, которые спасли её от травм.
Виктория Короткова стала известна после участия в шоу «Холостяк» на ТНТ, в котором боролась за сердце Егора Крида. Девушке удалось очаровать артиста, но в финале Вику опередила Дарья Клюкина. Сегодня на страницу Коротковой в Instagram подписано более 850 тысяч пользователей Сети. После ДТП брюнетка отключила комментарии своих публикаций.