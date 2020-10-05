НИПИГАЗ открыл в Петербурге инжиниринговый центр на 500 человек для работы над проектом газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге

НИПИГАЗ, российский центр по управлению проектированием, поставками и строительством, основным акционером которого является СИБУР, открыл в Петербурге новый инжиниринговый центр, созданный специально для работы над проектом газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. Как сообщил 2 октября гендиректор компании Дмитрий Евстафьев, к концу 2021 года общая численность персонала на предприятии вырастет до 500 человек.





автор фото: Павел Каравашкин



автор фото: Павел Каравашкин





автор фото: Павел Каравашкин





автор фото: Павел Каравашкин



автор фото: Павел Каравашкин



Офис в Петербурге станет уже третьим по счету инжиниринговым центром НИПИГАЗа в России, всего у компании 7 офисов. Среди его основных целей — разработка документации для комплекса в Усть-Луге, развитие инженерного потенциала и производственных мощностей Петербурга и Ленинградской области, а также создание «мультипликационного эффекта» для других сегментов рынка, отмечают в компании.



«Инжиниринговая отрасль России обладает значительным потенциалом — как для собственного роста, так и в качестве источника развития смежных отраслей, — говорит гендиректор НИПИГАЗа Дмитрий Евстафьев. — Новый офис на старте будет осуществлять разработку рабочей документации для газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. В перспективе — вовлечение офиса в ряд других крупных проектов и соответствующее расширение численности и компетенций». По планам правительства Ленинградской области реализация этого проекта увеличит налоговые отчисления в областной и местный бюджеты, обеспечит рост внутреннего валового продукта, а также увеличит количество рабочих мест в регионе на этапе строительства. Предполагается, что к концу 2020 года в офисе будет работать более 200–230 человек, а еще через год — до 500 инженеров. В ближайшее время НИПИГАЗ начнет переговоры с профильными вузами о запуске программы подготовки молодых специалистов. Кроме технических компетенций для будущих сотрудников будет важно знание английского языка, подчеркнули представители НИПИГАЗа. Петербургских выпускников в компании будут ждать высокий квалификационный порог, разработанная матрица компетенций и возможность стажироваться за границей.

Каждый год в городе из вузов выпускается около 17 тыс. инженеров разных направлений — притом 70% из них приезжают со всей страны. «Сейчас мы посмотрели проекты, над которыми работают инженеры НИПИГАЗа. Большую часть специалистов для них могут подготовить в Политехническом университете и ГАСу. А что касается промышленной автоматизации, то, наверное, здесь есть место и для ЛЭТИ, и для ИТМО», — поделился своими наблюдениями вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин. Строительство газоперерабатывающего комплекса запланировано с 2021 года. ООО «РусХимАльянс» и АО «РусГазДобыча» выступают инвесторами проекта, а НИПИГАЗ — EPC-подрядчиком. Сейчас НИПИГАЗ находится на стадии разработки проектной документации. Как отмечают в компании и в руководстве Ленобласти, для работы над проектом может быть привлечено более 100 местных производителей различного оборудования и материалов. «В рамках основного инвестпроекта мы сейчас ведем переговоры с Минэкономразвития о получении статуса «территории опережающего социально-экономического развития», который предполагает льготы по налогам на зарплату, на прибыль и на имущество, — подчеркнул Дмитрий Ялов, зампред правительства Ленобласти. — Также еще обсуждаем вопросы специальных таможенных режимов».