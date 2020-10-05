НИПИГАЗ открыл в Петербурге инжиниринговый центр на 500 человек для работы над проектом газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге
НИПИГАЗ, российский центр по управлению проектированием, поставками и строительством, основным акционером которого является СИБУР, открыл в Петербурге новый инжиниринговый центр, созданный специально для работы над проектом газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. Как сообщил 2 октября гендиректор компании Дмитрий Евстафьев, к концу 2021 года общая численность персонала на предприятии вырастет до 500 человек.
Офис в Петербурге станет уже третьим по счету инжиниринговым центром НИПИГАЗа в России, всего у компании 7 офисов. Среди его основных целей — разработка документации для комплекса в Усть-Луге, развитие инженерного потенциала и производственных мощностей Петербурга и Ленинградской области, а также создание «мультипликационного эффекта» для других сегментов рынка, отмечают в компании.
«Инжиниринговая отрасль России обладает значительным потенциалом — как для собственного роста, так и в качестве источника развития смежных отраслей, — говорит гендиректор НИПИГАЗа Дмитрий Евстафьев. — Новый офис на старте будет осуществлять разработку рабочей документации для газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. В перспективе — вовлечение офиса в ряд других крупных проектов и соответствующее расширение численности и компетенций».
По планам правительства Ленинградской области реализация этого проекта увеличит налоговые отчисления в областной и местный бюджеты, обеспечит рост внутреннего валового продукта, а также увеличит количество рабочих мест в регионе на этапе строительства.
Предполагается, что к концу 2020 года в офисе будет работать более 200–230 человек, а еще через год — до 500 инженеров. В ближайшее время НИПИГАЗ начнет переговоры с профильными вузами о запуске программы подготовки молодых специалистов.
Кроме технических компетенций для будущих сотрудников будет важно знание английского языка, подчеркнули представители НИПИГАЗа. Петербургских выпускников в компании будут ждать высокий квалификационный порог, разработанная матрица компетенций и возможность стажироваться за границей.
Каждый год в городе из вузов выпускается около 17 тыс. инженеров разных направлений — притом 70% из них приезжают со всей страны.
«Сейчас мы посмотрели проекты, над которыми работают инженеры НИПИГАЗа. Большую часть специалистов для них могут подготовить в Политехническом университете и ГАСу. А что касается промышленной автоматизации, то, наверное, здесь есть место и для ЛЭТИ, и для ИТМО», — поделился своими наблюдениями вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин.
Строительство газоперерабатывающего комплекса запланировано с 2021 года. ООО «РусХимАльянс» и АО «РусГазДобыча» выступают инвесторами проекта, а НИПИГАЗ — EPC-подрядчиком. Сейчас НИПИГАЗ находится на стадии разработки проектной документации. Как отмечают в компании и в руководстве Ленобласти, для работы над проектом может быть привлечено более 100 местных производителей различного оборудования и материалов.
«В рамках основного инвестпроекта мы сейчас ведем переговоры с Минэкономразвития о получении статуса «территории опережающего социально-экономического развития», который предполагает льготы по налогам на зарплату, на прибыль и на имущество, — подчеркнул Дмитрий Ялов, зампред правительства Ленобласти. — Также еще обсуждаем вопросы специальных таможенных режимов».
«Мы совсем недавно договорились с Ленинградской областью о формировании единого энерготехнохаба. Смысл заключается в том, что большая часть перерабатывающей и транспортной мощности будут оставаться в Ленобласти, а инжиниринговый и исследовательский центры расположатся на территории Петербурга. В целом мы договорились не делить между собой ни инвесторов, ни производство, — сказал Владимир Княгинин. — Мы дали сейчас льготы айтишникам и договариваемся, что если начнем реализовывать совместные проекты по soft-landing — мягкой посадке инвестора, то будем готовы рассматривать вопросы по детским садам и школам. Помогать с жильем специалистам высокого класса».
В начале июня «Фонтанка» писала, что «Газпром» подписал договоры для строительства газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге за 900 млрд рублей. Оператором проекта выступил ООО «РусХимАльянс», который в свою очередь заключил договоры с «Балтийским химическим комплексом» и АО «НИПИГАЗ».
Согласно подписанным документам, в течение 20 лет с месторождений «Газпрома» «РусХимАльянсу» будет поставляться этансодержащий природный газ в объеме 45 млрд кубометров в год. Газ, оставшийся после переработки и производства СПГ, отправится в газотранспортную систему «Газпрома» в объеме около 18 млрд кубометров в год.
НИПИГАЗ — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством. В его портфеле такие проекты, как Амурский газоперерабатывающий завод «Газпрома», Газоперерабатывающий комплекс в районе Усть-Луги «РусХимАльянса», «ЗапСибНефтехим» и Амурский газохимический комплекс СИБУРа, Московский и Омский нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефть», «Арктик СПГ 2» «НОВАТЭКа» и другие.