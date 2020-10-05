В России продается почти в 4 раза больше подержанных машин, чем новых

Доля рынка новых легковых автомобилей в России по итогам первых 8 месяцев 2020 года составила 21,1%. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». Таким образом, на вторичный рынок пришлись оставшиеся 78,9%. То есть подержанных машин в стране продается в 3,7 раза больше, чем новых.



По данным агентства, с января по август объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 884 тысячи машин, что на 12,1% меньше результатов того же периода 2019 года. Но в разных регионах этот показатель отличается. Больше всего автомобилей по-прежнему продается в Москве — более 119 машин за 8 месяцев. Но при этом и падение у столичного рынка самое существенное — на 21,3%.