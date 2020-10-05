В России продается почти в 4 раза больше подержанных машин, чем новых

Доля рынка новых легковых автомобилей в России по итогам первых 8 месяцев 2020 года составила 21,1%. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». Таким образом, на вторичный рынок пришлись оставшиеся 78,9%. То есть подержанных машин в стране продается в 3,7 раза больше, чем новых.
По данным агентства, с января по август объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 884 тысячи машин, что на 12,1% меньше результатов того же периода 2019 года. Но в разных регионах этот показатель отличается. Больше всего автомобилей по-прежнему продается в Москве — более 119 машин за 8 месяцев. Но при этом и падение у столичного рынка самое существенное — на 21,3%.
Немногим меньше обвалились и два других крупнейших рынка страны: в Подмосковье продали на 17% меньше автомобилей (66,37 тысячи), в Петербурге — на 16% (50,66 тысячи). Из нестоличных регионов по продажам лидирует Татарстан — 38,63 тысячи машин, и падение на 9,6%. Снижение объемов продаж показали все регионы в первой десятке.
Вторичный рынок упал куда менее заметно — всего на 5,8%. За 8 месяцев в России было продано 3,3 миллиона автомобилей с пробегом. Тут среди регионов лидирует Подмосковье: 168,28 тысячи проданных машин. Это на 10,3% ниже прошлогоднего результата. Столичный вторичный рынок занимает второе места с показателем в 162,84 тысячи проданных с рук машин и снижением объемов на 8,4%. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край, где продали 145,77 тысячи подержанных машин, и там же рынок просел сильнее всего — на 10,9%. Петербург здесь оказался только на седьмой строчке.
Самая высокая доля продаж подержанных автомобилей наблюдается в регионах Дальнего Востока, что обусловлено соседством с Японией. Во многих из них она превышает 95%, самый большой показатель в Еврейской автономной области — 97,3%. Вторичный рынок там в 36,5 раз крупнее первичного. В Москве же, напротив, разница самая незначительная: доля продаж новых легковых машин там составляет 42,3%. В Петербурге она тоже невелика: один новый автомобиль приходится два с пробегом.