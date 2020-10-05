В Китае всё спокойно. Страну, с которой началась пандемия коронавируса, не коснулась вторая волна
Всего 20 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Китае на 5 октября. Такие данные приводит Институт Хопкинса. Накануне было и того меньше — 5.
При этом китайские власти с начала октября сообщали, что все новые случаи COVID-19 были импортированы, а внутри страны еще никто не заболел.
Всего же в Китае насчитывается 208 так называемых активных случаев заболевания на сегодняшний день. Таким образом страна, с которой началась пандемия коронавируса, на данный момент является одной из самых инфекционно безопасных.
Местные власти объясняют это тем, что после зимнего аврала отработаны все сценарии, не позволяющие распространиться вирусу по принципу расходящихся волн. До сих пор в Поднебесной практикуется тотальная дезинфекция и молниеносная реакция властей на местном уровне. Как писал в конце сентября «Первый канал», в городе Жуйли, что на границе с Мьянмой, поймали двух коронавирусных нелегальных мигрантов. Весь город на две недели посадили на жесткий карантин.
С начала пандемии на 5 октября 2020 в Китае зафиксировано 85 470 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Китае составляет 4 634 человека.