В Китае всё спокойно. Страну, с которой началась пандемия коронавируса, не коснулась вторая волна

Всего 20 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Китае на 5 октября. Такие данные приводит Институт Хопкинса. Накануне было и того меньше — 5.



При этом китайские власти с начала октября сообщали, что все новые случаи COVID-19 были импортированы, а внутри страны еще никто не заболел.



Всего же в Китае насчитывается 208 так называемых активных случаев заболевания на сегодняшний день. Таким образом страна, с которой началась пандемия коронавируса, на данный момент является одной из самых инфекционно безопасных.

