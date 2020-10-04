Погиб актер петербургского Театра сказки Сергей Горячев. Он упал с высоты
На 65-м году жизни погиб актер кукольного Театра сказки Сергей Горячев. Он разбился при строительстве дома.
Как стало известно «Фонтанке» 4 октября, Горячев перестал выходить на связь двое суток назад. Он покинул квартиру в Петербурге и на личном автомобиле направился на дачу в поселке Рождествено в Гатчинском районе.
Накануне в полицию обратились родственники актера. Тело Горячева с признаками падения с высоты нашли на даче. Театр сказки разместил на сайте некролог.
«Более 35 лет Сергей Васильевич посвятил кукольному театру. Приносим соболезнования родным и близким».
В автобиографии Сергей Горячев называл своим призванием помощь людям и воспитание детей.
«А еще я строитель, печник, конструктор по куклам, радиотехник, механик и водитель. Мои любимые литературные герои — Дон Кихот, Гамлет, Король Лир», — писал актер. Строительство дома он называл любимой своей внетеатральной работой.