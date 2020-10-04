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04.10.2020 19:09
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Погиб актер петербургского Театра сказки Сергей Горячев. Он упал с высоты

На 65-м году жизни погиб актер кукольного Театра сказки Сергей Горячев. Он разбился при строительстве дома.

Как стало известно «Фонтанке» 4 октября, Горячев перестал выходить на связь двое суток назад. Он покинул квартиру в Петербурге и на личном автомобиле направился на дачу в поселке Рождествено в Гатчинском районе.

Фото: скриншот с сайта teatrskazki.spb.ru

Накануне в полицию обратились родственники актера. Тело Горячева с признаками падения с высоты нашли на даче. Театр сказки разместил на сайте некролог.

«Более 35 лет Сергей Васильевич посвятил кукольному театру. Приносим соболезнования родным и близким».

В автобиографии Сергей Горячев называл своим призванием помощь людям и воспитание детей.

«А еще я строитель, печник, конструктор по куклам, радиотехник, механик и водитель. Мои любимые литературные герои — Дон Кихот, Гамлет, Король Лир», — писал актер. Строительство дома он называл любимой своей внетеатральной работой.

Фото: скриншот с сайта teatrskazki.spb.ru
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Майор Пронин
Очень жаль. Мои соболезнования.
hal9000
С этой стройкой..когда увлекаешься совершенно забываешь про элементарную технику безопасности..соболезнования..
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