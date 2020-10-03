«Знайте, этот доктор только что был у меня без перчаток и маски». После теста на ковид врача пришлось вызывать с помощью губернатора

автор фото Кирилл Кухмарь/ТАСС

С жителем города Мурино Евгением Донцом приключилась самая типичная коронавирусная история. Она собрала в одном месте подтвержденный коронавирус, врачей «без масок и перчаток», админресурс и нежелание что-то делать без него. «Описано без преувеличений, абсолютно вот так и было: настолько тупо и настолько комично», — заверил «Фонтанку» главный герой.

Евгений рассказал, что в начале сентября почувствовал недомогание, потерял обоняние и сдал текст на коронавирус. Экспресс-тест, мгновенно реагирующий на острую форму заболевания, оказался отрицательным, зато второй, который делается в течение 1–2 суток, показал положительный результат. Мужчина самоизолировался 8 сентября.



Фото: предоставил Евгений Донец

«Я закрылся дома и двое суток обзванивал все инстанции, крича: «У меня ковид! Пришлите кого-то!» В ответ никто не пришёл, меня по кругу гоняли по шести телефонным номерам, и все сваливали друг на друга», — жалуется Донец. Он звонил в Роспотребнадзор, на горячую линию по COVID-19, в скорую. В результате узнал, что прикреплен к клинике «Семейный доктор» на Воронцовском бульваре, 4. Это сеть частных клиник, но они оказывают услуги по ОМС. Почему в городах-спутниках это устроено так, подробно рассказывал «Доктор Питер».

В «Семейном докторе» на приглашения муринца в гости, по его словам, в течение нескольких дней отвечали отказом. Он писал и звонил в Роспотребнадзор. Потеряв терпение, применил тяжелую артиллерию и описал свою проблему в директе Instagram губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Ответ пришел от имени регионального комитета по здравоохранению: «Что касается описываемого, то «Семейный доктор» нам не подведомственна, но мы перешлем [сообщение] в Росздравнадзор, по итогам работы организации может быть отказано в предоставлении возможности далее работать в системе ОМС».



Админресурс, к счастью, подействовал быстро. Из клиники, которая находится примерно в 300 метрах от дома мужчины, направили молодого человека. По виду — студент, в джинсах и курточке, в руках чемоданчик, вспоминает облик гостя Евгений. Так он воспроизводит произошедший на пороге диалог:

— Здравствуйте! А вы кто?

— Вызывали?

— Кого вызывали?

— Доктора!

— А вы доктор?

— Да.

— А почему вы без защиты? У меня положительный ковид! Я дважды предупреждал по телефону!

— Ой! А я не знал!

«И он выбежал пулей! Я обалдел от такого. При этом я сам был в маске, а перед приходом врача всё проветрил для его безопасности», — рассказывает Евгений.

Позже «студент» все-таки вернулся, в тканевой маске, защищая ладони рукавами вместо печаток. Парень взял документы и прописал лекарства, которые обычно «назначают всем».

На следующий день Евгений штурмовал телефон «Семейного доктора» с вопросом: «Когда вы пришлете мне настоящего врача? Это был не врач! Он не осмотрел меня, не послушал, не замерил кислород в крови!» «Им просто «повезло», что они нарвались на меня случайно, — говорит Донец. — Я прилетел из Москвы, меня здесь прихватило. Я видел, что они заражают соседей: заходят ко мне без защиты и идут тут же к соседям. И говорят: "Это личное решение врача прийти без маски"».



Мужчина не прекращал звонить и жаловаться, его упорство как будто бы дало свои плоды — позже к нему прислали из клиники «настоящего» врача, в медицинской маске и с оксиметром. Потом с определенной периодичностью еще двоих сотрудников — за мазками на ПЦР. Клиника, по словам Евгения, не сообщила ему вовремя результаты этих анализов, и из-за этого он провел на самоизоляции лишнюю неделю. Больничный ему удалось закрыть 24 сентября.

Свои впечатления от встречи с системой он высказал в крупных районных пабликах. «Если вы боитесь КОВИД в метро, а доктора к ребенку пускаете без опаски, то знайте, что этот доктор только что был у меня без перчаток и маски» — такими словами он закончил свой рассказ, собравший сотни комментариев в соцсетях. Одни упрекнули автора в паникерстве, другие — узнали в этой истории свою.

«Что так орать? Сначала отказываетесь маски носить и носитесь везде в толпе, как последний день живете. У вас 39 температура? Вы задыхаетесь? Нет! Изолируйтесь дома и ждите планового приезда бригады. Планового! Потому что, кроме вас, есть еще люди (представьте себе) и они тоже ждут», — написала пользователь Marina Afina.



«Там есть куча комментариев, где люди пишут: "С нами было то же самое в этой клинике"», — отмечает Евгений. «Фонтанка» направила запрос в Управление Роспотребнадзора по Ленобласти, поступали ли ведомству жалобы на работу «Семейного доктора» в городе Мурино и какие меры были приняты в ответ на обращения граждан.

После нескольких попыток «Фонтанке» так и не удалось дозвониться по многоканальному номеру в клинику на Воронцовском, чтобы получить комментарий. Судя по сайту сети клиник, ею владеет ООО «Семейная клиника». Его совладелец Галина Суханова впервые узнала о претензиях пациента к клинике от корреспондента «Фонтанки». «Мне надо узнать, почитать, насколько все это (посещение пациента без масок и перчаток и далее по списку. — Прим. ред.) действительно имело место быть, а потом уже комментировать. Но вообще, конечно, я думаю, что это непозволительно — делать такие вещи», — сказала она.

К 1 октября Петербург достиг пика по количеству активных больных коронавирусом. Их число перевалило за 11 тысяч против 10 619 пациентов в июне. В Ленобласти 1 октября зафиксировали 75 новых случаев коронавируса, последний раз в сутки столько выявляли в мае. При этом Всеволожский район стал абсолютным лидером по количеству инфицированных за сутки с начала пандемии.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

