Реальные имена покупателей секс-шопов могут утечь в интернет. Владелец «Розового кролика» обратился в полицию

Как стало известно «Фонтанке» 2 октября, заявление в ОБЭП УМВД Приморского района было написано 20 сентября, когда владелец и сотрудники сети не смогли войти в рабочую программу, объединяющую компьютеры магазинов «Розовый кролик». Учетная запись была удалена. Эту информацию «Фонтанке» подтвердил глава компании Максимилиан Лапин. По его словам, произошедшее дело рук уволенного в 2018 году директора по развитию, который с 2016 года работал над программой, которая объединяла сеть: в нее заносились данные клиентов, их бонусных карт, с помощью которых начислялся кешбэк, а также она использовалась для внутренней работы сети.

Максимилиан Лапин написал заявление в полицию Приморского района о пропаже базы данных клиентов, а также интернет-программы управления сети «Розовый кролик». И даже указал виновного — бывшего директора по развитию. Супруга последнего написала заявление в полицию уже на самого владельца сети «Розовый кролик».

С 2018 года, по словам Лапина, программист Александр продолжал работу с программой на условиях фриланса, за доработки по ней он получал премии.



После начала действий коронавирусных ограничений у сети, как и у всего офлайнового бизнеса, начались трудности. И программист, по словам Лапина, стал пропадать, подолгу не отвечая на запросы коллег. Когда же ему в июле 2020 года предложили начать работу по получению патента на созданное, он, имея рут-пароль (основной пароль для управления системой), вывел все данные с серверов «Розового кролика», а потом запатентовал программу сам.



«Программа создавалась на мои деньги, он до 2018 года получал зарплату, а потом премии. А в результате я получил ультиматум: платите по 100 тысяч в месяц за работу в ней», — уверяет Лапин.



Переговоры, которые проходили в малоактивном режиме, закончились тем, что вся сеть оказалась отключена от программы и потеряла клиентскую базу.



«Я написал заявление, где указал, что в отношении меня совершаются шантаж, вымогательство, лжесвидетельство и мошенничество. Сейчас по нему ведется проверка. Что с базой, где она — я не знаю. Меня беспокоит, что данные клиентов попадут либо конкурентам, либо их вообще выбросят в сеть», — сообщил Лапин.

