Смольный ужесточил правила перевозки детей в метро. Детские коляски поедут по эскалаторам только с сотрудниками подземки
Перевозить детские коляски в петербургском метрополитене теперь можно только в сопровождении сотрудника подземки. Данное правило введено постановлением, которое утверждает правила пользования метро. Документ, подписанный губернатором Александром Бегловым, размещен на портале электронного официального опубликования 2 октября.
Правила нахождения пассажиров на эскалаторе регулирует пункт 28. В абзаце 6-м говорится: «При перевозке ребенка в детской коляске обратиться за помощью по перемещению коляски к работникам метро; перемещение детской коляски осуществляется только с помощью работника перевозчика».
Ранее о перемещении детских колясок говорилось лишь то, что оно должно осуществляться с соблюдением всех мер безопасности детей и пассажиров.
Губернатор Александр Беглов подписал два постановления, которые утверждают правила пользования петербургским метрополитеном и правила его технической эксплуатации. Как писала «Фонтанка», новая версия содержит дополнение о режиме повышенной готовности. Нарушение режима предполагает штраф в размере 4 тысяч рублей.