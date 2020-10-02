Впервые в истории современной России обвинения оппозиционера Алексея Навального в работе на иностранные спецслужбы прозвучало не из уст первых лиц госпропаганды. 1 октября пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что «берлинский пациент» связан с ЦРУ. «Фонтанка» посмотрела, кто ещё отреагировал на интервью Навального немецкой прессе, и узнала, как это связано с доверием народа.

Стремительный Володин

Спикеру Госдумы Вячеславу Володину, которому эксперты приписывают авторство формулы «Есть Путин – есть Россия», понадобился всего час, чтобы ответить Навальному на обвинения Кремля в своих проблемах со здоровьем. Интервью борца с коррупцией в Spiegel с обвинениями Владимира Путина появилось после 9 утра 1 октября. Пламенный спич Володина - после 10.00:



«Навальный – бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств – тогда его заявление укладывается в эту логику. Его искренне спасали все – от пилотов и врачей до Президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек».

Именно Володин первым заявил, что Навальный «совершенно очевидно работает со спецслужбами и органами власти западных стран». Для председателя Госдумы, чей антирейтинг доверия у россиян, по данным социологов, превышает уровень доверия (Госдуме сегодня не доверяют 54% россиян, а доверяют 44%, по данным «Левада-центра». - Прим. ред.), также очевидно, что совпадения выпадов Навального в адрес президента и нестабильность в Белоруссии не случайны. «Звенья одной цепи», - дал понятный гражданам образ Вячеслав Володин.

Песков подтверждающий и отрицающий

Не прошёл мимо конспирологии и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Действительно, есть такая информация, - сначала аккуратно поддержал Володина Песков, но сразу выдал «доказательства». - Я даже могу сказать конкретно: с ним в эти дни работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки».



Это был первый посыл президентского пресс-секретаря. Только во вторую очередь Дмитрий Песков ответил на сами обвинения Навального.

«Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми. Более того, я скажу, ряд этих высказываний в упомянутой публикации мы считаем абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми».

Отсутствие уголовного дела и расследования событий в Томске и Омске, случившихся с «берлинским пациентом», в очередной раз объяснялись отсутствием данных с немецкой стороны.

«Жизнь этого пациента также была спасена именно в России», - поддержал начатую Володиным мысль о неблагодарном Навальном. Но от персонификации того, кому оппозиционер должен быть благодарен за то, что он всё ещё жив, Дмитрий Песков ушёл. Более того, опроверг бывшего коллегу по АП Володина.

«Нет, я не могу это подтвердить (что спасением Навального занимался лично Владимир Путин. – Прим. ред.). Я однозначно знаю, что спасением жизни Навального занимались омские врачи».



Отдельно Дмитрий Песков заметил, что такие попытки Навального встать на «один уровень с первым лицом государства», обречены.

«Реальными конкурентами президента по политической борьбе являются совсем другие люди и другие силы — и они не квази-, не маргинальная, а настоящая оппозиция», - без намёка на конкретику по этим на самом деле опасным для президента силам заметил пресс-секретарь Путина. «… выхухоль оттопырилась»

Ещё один давний соратник Владимира Путина, бывшее «третье лицо в государстве», экс-спикер СовФеда, депутат «справедливорос» и, возможно, одна из тех самых реальных конкурентных сил по Пескову Сергей Миронов, со своей репликой про «русофоба» Навального вообще мог остаться незамеченным в twitter, если бы не Евгений Ройзман.

«Когда вранье выдается за факт и откровенно подыгрываешь недругам своей страны – это уже не политическая позиция, а подрывная работа», - написал Миронов, который ещё 8 лет назад грозился в случае своего президентства взять Навального к себе главой Счётной палаты.



Бывший мэр Екатеринбурга в свойственной ему нецензурной манере удивился словам бывшего сенатора от Петербурга Сергея Миронова.



Количество ретвитов лаконичного и не совсем понятного по смыслу высказывания Ройзмана вдвое превысило перепосты оригинала.

Профильный Климов

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов в качестве доказательства работы Навального на ЦРУ заявил, что сенаторов у подъездов «западные телекамеры» не ждут. В том смысле — что Навального как раз ждут.

«В человека с той стороны вложены огромные деньги. Когда он выходит из подъезда, все западные телекамеры его уже ждут. Вот вы выйдите из подъезда, вас кто ждет? Или я выйду. Какие еще нужны доказательства?» - раскрыл схему вербовки в ЦРУ сенатор изданию «Политэксперт».

При этом сенатор, который постоянно видит западное вмешательство в дела России, и даже в разговоре с «Фонтанкой» ранее обещал предоставить подтверждения, сетует, что сенаторы уже много раз говорили вслух про спецслужбы Запада и Навального. Сенсация от Пескова для Климова - это «секрет» в кавычках.



Москалькова спорит с Бастрыкиным

Единственной дамой из официальных лиц, кто высказался о Навальном по горячим следам нашумевшего интервью Spiegel, стала уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Рассуждать о допустимости оценок Навальным президента или о том, на кого на самом деле работает «берлинский пациент», генерал-майор милиции не стала, но заметила, вопреки воле Следственного комитета, что хорошо бы всё-таки поработать по всей этой неприятной истории в правовом поле.

«Я сторонник того, чтобы было возбуждено уголовное дело, потому что мы все заинтересованы в том, чтобы установить истину по этой ситуации, она получила большой общественный резонанс», — сказала Москалькова 1 октября.

Главный государственный правозащитник России ожидает, что «Германия предоставит нам заключение экспертов, может, сам Навальный даст пояснение по этому вопросу».

В конце сентября Мосгорсуд признал законным отказ Следственного комитета возбудить дело о покушении на Навального.

Геополитики Петербурга



Журналистам парламентского пула в Санкт-Петербурге на этот раз пришлось обойтись без ярких цитат спикера городского парламента Вячеслава Макарова, который не проходит мимо федеральных тем. Журналисты из Spiegel не учли, что заседание Законодательного собрания Петербурга, когда лидеру городских единороссов можно попытаться задать вопрос в Мариинском Дворце, проходят по средам. Интервью вышло в четверг.

Другие петербургские политики от власти и её партий заявления Навального про Путина так же пока не прокомментировали. Даже во время обсуждения в четверг на комиссии по соцполитике городского Заксобрания «законопроекта Навального», который внесла группа оппозиционеров, про увеличение ветеранам ВОВ пенсий до 200 тысяч рублей, «единоросы» предпочли не вспоминать цитаты из Spiegel. При этом идею, которую представители партии власти заклеймили «популистической», рубить с плеча в рамках комиссии воздержались, и оставили решение по документу «на усмотрение всех депутатов».

Прямой конкурент Елены Малышевой телевизионный доктор и приятель телеведущего Владимира Соловьева выступил радикальнее всех. В своем телеграм-канале Александр Мясников написал (орфография и пунктуация сохранены):

«В новостях: «Алексей Навальный считает, что омские медики хотели его смерти». Послушай, ты: хотели бы- ты бы ещё в первый день сдох!

Я не стану задавать глупые вопросы, типа: « у тебя совесть есть?!» или: «ты что, о....л?!» и так ясно, что на первый вопрос ответ «нет» и на второй-«да».

Но высказать своё возмущение и отвращение хочу и имею на это право. Днём ранее этот тип обвинил в своём «отравлении» Президента России. Теперь медиков, которые спасли ему жизнь. Потом он вернётся к нашу страну и станет дышать одним с нами воздухом. Да, это наверно все по закону и правильно- он же Российский гражданин. Но с нашей стороны это уже не толерантность, а какое-то малодушное всепрощение! И разве Российский гражданин не должен отвечать по Закону за клевету и оскорбления?!

У меня когда-то в Африке была ситуация, когда мне пришлось перевязывать человека, который только что в нас стрелял. Я не испытывал к нему ненависти. А вот к тебе- испытываю».

Чрез несколько часов выступил верный пехотинец Владимира Путина Рамзан Кадыров:

«Навальный, будь же в конце концов человеком, который любит свою Родину, а не поливает её грязью. Не стоит преследовать личные корыстные цели, пиарить свою персону.

Имей мужество признать, что если бы тебя хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска. Где же логика версии о государственном заказе на убийство? Ты просто очередная игрушка в руках тех, кто желает развала России. Финал у таких погремушек один - от них избавляются владельцы. Еще вспомнишь мои слова.

Кстати, а почему для пущей убедительности и правдоподобия ты не назвал исполнителем или заказчиком меня, Кадырова? Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия. А в моей копилке абсурдов появилось бы очередное уникальное обвинение. Подумай об этом, дарю идею», - был щедр глава Чечни.

Социологические параллели

2 октября признанный иностранным агентом «Левада-центр» опубликовал исследование, согласно которому Алексей Навальный наращивает уровень своего доверия у россиян. За год доверие к нему выросло вдвое – до 20%. Вместе с этим и уровень недоверия вырос так же в два раза, до 50%. Прямой зависимости роста популярности Навального с его отравлением пока проследить нельзя, но то, что «берлинский пациент» уже точно не маргинал, спорить невозможно, сказал «Фонтанке» заместитель директора независимой от государства социологической службы Денис Волков. «Есть рост симпатии к Навальному, сочувствия к нему. Уважение с февраля 2017 года выросло втрое – с 3% до 10%. Сочувствие вдвое – с 4% до 8%. Но говорить, что это следствие отравления, я бы не стал. На мой взгляд, есть устойчивое отношение к Навальному, как положительное, так и отрицательное. Оно сформировано не одним событием, а, с одной стороны, усилиями самого Навального, а с другой стороны, усилиями государственной пропаганды. Доля тех, кто к нему хорошо относится, плавно нарастает. Нарастает и доля тех, кто относится отрицательно, поскольку идёт тот же процесс его большего узнавания в обществе. Он известен на общероссийском уровне уже последние пару лет. Он уже прочно вошёл в число десяти политиков, которым доверяют. И это фиксируется не только в городах, но и в глубинке. Прежде всего, у молодёжи, за счёт распространения мобильного Интернета. Даже в деревнях! Надо понимать, что Навальный - это не только его Youtube-канал. Это и его штабы по стране. Я когда пару лет назад спрашивал его сторонников в регионах, почему им важен именно Навальный, мне отвечали – «да потому что он первый к нам приехал живьём, он первый, кого мы тут увидели из федеральных политиков». Это результат серьёзной целенаправленной работы в неблагоприятных условиях», - объясняет рост показателей Навального Денис Волков.

Нынешний шум вряд ли будет влиять на рейтинги Навального сильнее компьютеризации и отсутствия новых политических лидеров, добавляет эксперт.

«Дальнейшее изменение рейтингов Навального будет зависеть уже отчасти от ситуации в стране. Последний год рост его рейтинга идёт на фоне падения рейтингов Путина, других официальных лиц. Правда, сейчас это падение рейтингов первых лиц прекратилось (1 октября «Левада-центр» сообщил о продолжающемся пятый месяц росте одобрения Путина. – Прим. ред.). Тем не менее, вакуум лидерства есть. Все усилия Навального направлены на то, чтобы о нём говорили. И о нём говорят по федеральным каналам. Другое дело, что их смотрят в основном пенсионеры. Вот они плохо относятся к Навальному, называя его шпионом ещё до Володина и Пескова. «Шпионом», «засланным казачком», «предателем». Но по мере освоения Интернета старшим поколением, эти позиции будут подвергаться сомнению. Мы видим, что аудитория телевизора убывает, но за 10 лет она убыла только на пятую часть», - пояснил заместитель директор социологической службы.