Публичный отзыв о работодателе недешево обошелся петербуржцу Андрею Терашкевичу. От него потребовали удалить нелестные твиты и на прощание устроили кулачное собеседование с перспективой быть сексуально униженным.

«Изнасилую и в Youtube выложу». Тонкости корпоративной цензуры в сети «Достаевский»

Фото: Андрей Терашкевич

Полиция Петербурга разбирается в корпоративном конфликте с перцовым газом и зуботычинами. Время и место действия — 2 октября, офис «Достаевского» на Кондратьевском проспекте, повод — словоохотливость менеджера колл-центра, последствия — непредсказуемы.

Накануне в твиттере пользователь Andrzej Teraszkiewicz разместил несколько постов со своими впечатлениями о трудоустройстве в сеть «Достаевский». Молодой человек претендовал на должность менеджера по работе с клиентами, фактически это сотрудник колл-центра.

«Вся клиентская база Достаевского находится в практически открытом доступе. Любой стажер по номеру телефона пробьет все адреса и заказы за последние несколько лет. Так что думайте, когда что-то заказываете в Достаевском. Возможно, скоро ваш адрес появится в даркнете, — поделился с 57 своими читателями владелец аккаунта. — Естественно, стажеры не подписывают никаких документов, тем более о каком-то неразглашении внутренних процессов. Они приходят и без всякого оформления лезут в базу».

По зарплате никто толком ничего и не говорил, прямо отвечать тоже не хотели — Andrzej Teraszkiewicz ❤✊🏻✌🏻 (@teraszkiewicz) October 1, 2020

Владелец аккаунта — 23-летний петербуржец Андрей Терашкевич. В пятницу, 2 октября, его пригласили в офис «Достаевского» — рассчитаться. На работу его не взяли, но за пару рабочих смен обещали пару тысяч рублей.

«Сослались на какие-то низкие показатели, но есть подозрение, что просто я был опасен для их овощного коллектива», — резюмировал соискатель-неудачник.

Терашкевич пришел в офис на Кондратьевском, 15. Его пригласили в кабинет, где, по словам гостя, сидел не знакомый ему сотрудник.

Сотрудник начал с главного. Попросил удалить твиты. Терашкевич поинтересовался, откуда у начальника уверенность в авторстве постов.



Диалог не ладился. В кабинет, по словам Терашкевича, вошли четверо. Аудизопись сохранила следы возни, матерной брани, активного кашля.

Конфликт в офисе «Достаевского» Андрей Терашкевич скачать

«Я распылил перцовый газ, отбиваясь от них», — пояснил Терашкевич. Оппоненты, придя в себя, отреагировали с удвоенной энергией:

«Я сделаю тебе очень больно… Изнасилую… и в Youtube выложу, станешь известным», — обещания сопровождались новой возней.

У Терашкевича забрали телефон, на которую он вел диктофонную запись. Но на улице, при прощании, отдали, так и не поняв, что аппарат записывал. Ругательные — с нецензурщиной — твиты он удалил.

По словам Терашкевича, людей из кабинета он видел впервые, газовый баллончик носит с собой всегда и был готов к нелучшему развитию событий. Медики зафиксировали у него ссадины и повреждение глаз — при распылении Терашкевичу тоже досталось.

В пресс-службе сети «Достаевский» «Фонтанке» сообщили:

«Мы разбираемся в сложившейся ситуации. На данный момент можем только сказать, что вопрос не останется без внимания. Подключены все ресурсы для выяснения обстоятельств. Мы обязательно вернемся с более подробными комментариями позже. Предоставленные записи сейчас проходят проверку на достоверность».



В ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» подтвердили, что в 21-й отдел полиции Калининского района вечером 2 октября пришел молодой человек писать заявление о конфликте с работодателем.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»