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02.10.2020 12:46
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Дело командира бригады Балтфлота, заставившего подчиненных строить дом для своих родственников, прекратил суд

Комбриг полтора года использовал подчиненных для строительства дома для родственников. Возбужденное в отношении него по статье о злоупотреблении должностными полномочиями уголовное дело было прекращено после того, как он провел военно-патриотическое занятие в своей части.

Как пишет «Коммерсантъ» 2 октября, главным героем этой истории стал командир 336-й гвардейской Белостокской орденов Суворова и Александра Невского отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота Андрей Лазуткин.

Суд установил, что в октябре 2018 года, действуя «из корыстной заинтересованности» и «стремясь путем совершения неправомерных действий» получить для себя освобождение от имущественных затрат, связанных с выполнением работ по строительству дома своим родственникам на берегу Теплого озера в деревне Чудские Заходы Псковской области, он отправил на них старших прапорщиков Олега Фирсова и Юрия Губанова. Последние провели на стройке почти два года, которую не остановила даже пандемия коронавируса. Засучив рукава, Фирсов и Губанов трудились до июня 2020 года. При этом, согласно записям в книге временно отсутствующего и временного прибывающего в воинскую часть личного состава, оставались на службе в Балтийске.

Лазуткин полностью признал свою вину в злоупотреблениях, а причиненный своими преступными действиями вред, как сказано в судебном решении, «загладил» проведенными с военнослужащими занятиями «об уголовной ответственности за злоупотребление и превышение должностных полномочий», которые, к слову, и так были включены в план военно-политической работы войсковой части, пишет издание.

Учитывая то, что преступление не тяжкое, подсудимый первый раз привлекается к уголовной ответственности, имеет положительную характеристику и заслуги перед Родиной (участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе и в Сирии), его оштрафовали на 35 тысяч рублей.

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Комментарии (6)

Владислав М
Всё что надо знать о справедливом российском правосудии!
Алекс99
В позапрошлом веке для строительства усадеб привлекали крепостных крестьян. А нынче что ж делать, если крепостное право отменили, а усадьба нужна? Вот и приходится выкручиваться — не за деньги же людей нанимать, в самом-то деле. Проще офицерской честью расплатиться, тем более, что понятие это эфемерное, да к тому же и безразмерное.
Леонидыч
Долбаный "КоммерсантЪ" опять все напутал!!! Суд вынес приговор и осудил, назначив наказание в виде штрафа в размере 35 т.р. Совсем теряют доверие либерасты...
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