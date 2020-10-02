Дело командира бригады Балтфлота, заставившего подчиненных строить дом для своих родственников, прекратил суд

Комбриг полтора года использовал подчиненных для строительства дома для родственников. Возбужденное в отношении него по статье о злоупотреблении должностными полномочиями уголовное дело было прекращено после того, как он провел военно-патриотическое занятие в своей части.



Как пишет «Коммерсантъ» 2 октября, главным героем этой истории стал командир 336-й гвардейской Белостокской орденов Суворова и Александра Невского отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота Андрей Лазуткин.



Суд установил, что в октябре 2018 года, действуя «из корыстной заинтересованности» и «стремясь путем совершения неправомерных действий» получить для себя освобождение от имущественных затрат, связанных с выполнением работ по строительству дома своим родственникам на берегу Теплого озера в деревне Чудские Заходы Псковской области, он отправил на них старших прапорщиков Олега Фирсова и Юрия Губанова. Последние провели на стройке почти два года, которую не остановила даже пандемия коронавируса. Засучив рукава, Фирсов и Губанов трудились до июня 2020 года. При этом, согласно записям в книге временно отсутствующего и временного прибывающего в воинскую часть личного состава, оставались на службе в Балтийске.

