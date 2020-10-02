«Фонтанка» выбрала два десятка вариантов, как интересно провести первые выходные октября с друзьями, семьёй или в одиночестве

Чем заняться 2–4 октября: Форум малых музеев, джаз и кофе в осеннем Павловске и ComicCon в сети

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В этот уик-энд постройте идеальное государство с актёрами АХЕ, станьте грибниками после похода в Ботанический, погуляйте по «медицинскому Петербургу» и узнайте, как лучше учить языки.

Интересное

Форум малых музеев

2–4 октября, 6+

В первых числах октября дни открытых дверей в Петербурге устраивают несколько десятков малых музеев. 3 и 4 октября в Зоопарке будет работать экспозиция «Зоосад в годы блокады», куда обычно можно попасть только группами по предварительной записи, в 17.00 2 октября в Музее истории денег для желающих проведут кураторскую экскурсию «Знаки победы», а в Музее-квартире С.М. Кирова 4 октября в 13.00 расскажут о самых востребованных профессиях 1930-х годов. Зайти стоит в музеи истории и техники Кировского завода, городского электрического транспорта или в Музей управления вневедомственной охраны. Тема этого года — война. Точное расписание дней бесплатных посещений и мастер-классов стоит отслеживать в группе «ВКонтакте». На некоторые встречи нужна регистрация.



«Родина» станет мини-Манхэттеном

2–4 октября, 18+

В «Родине» стартует фестиваль короткометражек Manhattan short 2020. На экране покажут девять фильмов из Австралии, Палестины, Финляндии, Ирана, Израиля, Македонии, США, Франции и России. Будут и фильм про свадебный подарок-холодильник, с перевозкой которого через границу возникают большие проблемы, и картина о белке-дирижёре. Среди авторов — режиссёр Фарбод Хоштинат, уехавший от цензуры из родного Ирана, и Сония К. Хада, чей фильм отмечали на престижном киносмотре «Сандэнс», и другие. Подробное расписание выложено на сайте.



Сomic Con: от агента Купера к Йовович

3–4 октября, 14+

Задать вопросы агенту Куперу из «Твин Пикса» — актёру Кайлу Маклахлену, послушать Миллу Йовович и режиссёра Пола У. С. Андерсона или познакомиться с художником Дэйвом Гиббонсом, отрисовавшим «Хранителей» Алана Мура, получится на фестивале ComicCon. Из-за того, что все события перенесены в онлайн, присоединиться к конвенту выйдет прямо из дома.



Фото: vk.com/comicconrussia

Отдохнуть всей семьёй



Грибы как экспонаты в Ботаническом

3–4 октября, 0+

Сотрудники Ботанического сада зовут любителей тихой охоты. В павильоне «Зелёный домик» покажут несколько десятков видов грибов и научат их различать. Все экспонаты на выставку прямо из лесов Ленобласти привезли участники петербургского микологического общества. «Грибные дни» пройдут в субботу и воскресенье с 11.00 до 19.00. Кассы закрываются на полтора часа раньше.

По Павловску разольют джаз и кофе

3–4 октября, 0+

В Павловском парке октябрь встречают музыкой, танцами и горячими напитками. На фестивале «Джаз и кофе» весь уик-энд играют гитарист Гасан Багиров и трио Александра Маслова, участники которого исполняют классику в джазовой обработке, пианист Денис Кириллов, вибрафонист Павел Чижик и другие петербургские музыканты. В павильоне «Вольер» зазвучит классический джаз, на площадке «Большие круги» — аранжировки духовых бэндов. Подробности — тут.



Фото: ГМЗ «Павловск»



Петербург медицинский покажут на улицах

3 октября, 14.00, 16+

Заместитель директора Военно-медицинского музея Дмитрий Журавлёв придумал экскурсию для Дома культуры Льва Лурье и теперь зовёт пройтись по району бывшего Введенского канала. Он расскажет про больницы, которые тут располагались, и врачей, которые в них работали. Прогулка «Медицинский Петербург. Жизнь и смерть между Загородным и Фонтанкой» стартует в субботу в 14.00 и продлится около двух часов.



Гальцев собирает друзей на «Лендоке»

4 октября, 19.00, 16+

Художественный руководитель Театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев устраивает творческий вечер в «Лендоке». Создать музыкально-юмористическую программу ему помогли друзья и коллеги: артисты Игорь Ярошевич, Илья Зубов и Александр Алексин. Результат назвали шоу «Утюг». Подробности есть на сайте.



Фото: фрагмент афиши



Перемещаемся в Германию с Малой Садовой

2 октября, 14.00, 0+

«Добро пожаловать в Германию — Мекленбург — Передняя Померания!» — выставка с таким названием днём в пятницу появится на Малой Садовой. На стендах вывесят снимки песчаных пляжей, замков, портов и других мест федеральной земли на севере Германии.

Потанцевать и послушать музыку

«АукцЫон» покажет «Мечты»

2 октября, 20.00, 16+

В клубе «Морзе» группа «АукцЫон» даёт первый послепандемийный живой концерт и презентует альбом «Мечты». Релиз пластинки прошёл ещё в апреле, музыканты успели сыграть песни из неё в Сети, выйдя в онлайн из киностудии «Мосфильм». Теперь докажут, что «живьём» песни звучат даже лучше.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

«Zero People» устроят «Конец равновесия»

2 октября, 20.00, 16+

Познакомить слушателей с новым творчеством вечером в пятницу решили и музыканты Animal ДжаZ Александр Красовицкий и Александр Заранкин, в рамках своего сайд-проекта Zero People. На презентации последнего альбома «Конец равновесия» в клубе «Космонавт» в числе прочего исполнят трибьют на композицию «Я получил эту роль» ДДТ. Клип они записывали на сцене сгоревшего Академического театра драмы во Владимире через несколько дней после пожара. Что ещё будет на концерте, можно узнать на странице.



Фото: скриншот с сайта YouTube

Скриптонит покоряет A2

2 октября, 16+, 20.00

Одновременно с этим музыка заиграет в «А2». В пространстве ждут казахстанского рэпера и музыкального продюсера Скриптонита с большим сольным концертом. В 2019 году исполнитель выпустил последнюю свою пластинку «2004», и теперь именно песни с неё станут главной темой вечера.

«Эпидемия» играет по заявкам

4 октября, 20.00, 16+

После недолгого перерыва петербуржцев снова позовут на концерт. Метал-группа «Эпидемия» выступит в «Космонавте» в воскресенье вечером и сыграет то, что попросит публика. Голосование за песни, которые прозвучат в программе, шло в социальных сетях с февраля по апрель. Что именно выбрали слушатели — станет известно на месте.



Фото: фрагмент афиши с официального сайта группы «Эпидемия»

Киномелодии в Филармонии

3 октября, 20.00, 6+

Ну а классическая музыка из кино прозвучит в Филармонии, где в субботу дают концерт в честь 120-летия советского композитора Исаака Дунаевского. На вечере исполнят увертюру из фильма «Дети капитана Гранта», польку и музыкальную картину «Бега» из «Кубанских казаков», музыку из фильмов «Весна» и «Цирк». К публике выйдут дирижёр Александр Канторов, сопрано Евгения Муравьёва и баритон Александр Шахов.

Новое на театральной сцене

Истории любви и «Монологи тишины» в Балтийском доме

2 октября, 16+, 19.00 и 20.00

В «Балтийском доме» — большой театральный фестиваль. 2 октября зрителей ждёт мюзикл «Скрипач на крыше»: главные роли в истории о молочнике, чьи дочери выходят замуж по любви, без денег и без родительского благословения, исполняют Игорь Скляр и Дарья Юргенс. В основу постановки легли произведения писателя Шолом-Алейхема. В этот же день режиссёр Кястутис Якштас представит петербуржцам «Монологи тишины». В память об Эймунтасе Някрошюсе его коллеги собрали воедино тексты и музыку из произведений, с которыми тот работал. Получилась фантазия, соединившая «Гамлета», «Макбета», «Отелло», «Фауста», монологи из «Песни Песней», «Божественной комедии», «Мастера голода», «Книги Иова» и другой классики. Вход на фильм-спектакль без билетов, по регистрации. Трансляция появится в группе «ВКонтакте».



От «Бесприданницы» к love-story

2 октября, 19.00, 16+

В Театре им. Ленсовета поговорят о любви в «Бесприданнице». Режиссёр Дмитрий Луговкин отбросил социальные вопросы и вывел на первый план чувства. Ларису сыграет Владислава Пащенко, её мать — Александра Камчатова, роль Кнурова исполнит Александр Солоненко, Паратова — Максим Ханжов, а Вожеватовым станет Максим Мишкевич. О деталях читайте в анонсе.



Фото: предоставлено театром

В БДТ построят «Несолнечный город»

2 октября, 19.00, 18+

Математик, писатель и режиссер Роман Михайлов ставит на Малой сцене БДТ собственный неопубликованный роман «Антиравинагар», текст которого весной 2020 года зачитали на портале БДТdigital. Новый спектакль «Несолнечный город» станет продолжением и завершением прозвучавшего радиосериала. В пятницу на сцене актёры будут играть на «развалинах разрушенного завода», в «ночном клубе», в «движущемся вагоне». Перевоплощаются Ольга Ванькова, Дмитрий Каргин, Алена Кучкова и другие.

АХЕ обратится к утопии

4 октября, 20.00, 18+

Пространство «Порох» в индустриальной зоне Красногвардейского района на один день станет территорией идеального государства. Актёры театра АХЕ ставят одну из частей художественного высказывания под условным названием Artistocratia. В «Демократии», которую разыгрывали в конце сентября, актёры жгли доски на глобальной стройке, а потом устраивали грандиозную пенную вечеринку. Теперь же в программе «Утопия» — «полёты во сне и наяву», магия, инженерия и огонь.

БТК отправит в поход с Амундсеном

3 октября, 6+, 11.30, 14.00

И детей, и взрослых в заполярную экспедицию зовут артисты Большого театра кукол. Команда режиссёра Марии Критской изучила дневники путешественника Руаля Амундсена, вдохновилась комиксами Бьерна Оусланда («На север! Нансен идёт к полюсу» и «Южный полюс: Амундсен против Скотта») и решила рассказать свою историю первооткрывателя. В день премьеры спектакль «Полюс Амундсена» покажут дважды. Узнать новое

Средневековый театр возродят в «Архэ»

2 октября, 21.00, 18+

Тем, кто хотел бы изучить историю театра с истоков, стоит не пропустить онлайн-лекцию центра «Архэ» про «средневековые мистерии». Рассказывать, чем артисты поражали публику сотни лет назад и как они это делали, позвали режиссёра, драматурга и лучшего учителя 2012 года Александра Демахина. Подробности встречи — на сайте.

Бедствия и ритуалы сойдутся в «Порядке слов»

2 октября, 16+, 19.30

Учёные из СПбГУ всерьёз задумались на тему бедствий и всяческих катастроф и написали целую книгу о том, как после них меняется общество. В пятницу авторы работы «Ритуалы бедствий» подробнее расскажут об изысканиях на встрече в независимом книжном «Порядок слов». Лекцию можно послушать лично, а если выходить из дома не хочется — то присоединиться к конференции Zoom.



Фото: с сайта wordorder.ru

Критики разберутся с нуаром

4 октября, 19:30, 16+

Философ, переводчик, основатель Музея сновидений Зигмунда Фрейда Виктор Мазин в магазине «Порядок слов» представит новую книгу «Телефон-нуар». На вечере будут кинокритик Василий Степанов и дизайнер Арина Журавлёва. Присоединиться можно как вживую, так и онлайн. В обоих случаях нужна регистрация.

Учить языки зовёт Маяковка

2 и 3 октября, 12+

В эти выходные в библиотеке имени Маяковского — фестиваль иностранных языков. Спикеры расскажут о техниках, с помощью которых легче запоминать слова, проведут урок перевода англоязычных статей и объяснят, с чего начинать изучение восточных языков. Среди гостей — практикующие переводчики и преподаватели — например, сотрудник кафедры иранской филологии восточного факультета СПбГУ Екатерина Писчурникова и тюрколог Шахназ Камалью. Полная информация выложена во «ВКонтакте».

О второй волне феминизма поговорят в Лермонтовке

3 октября, 12+, 16.00

Ну а профессор факультета социологии Европейского университета в Петербурге Анна Темкина выступает в библиотеке им. Лермонтова с лекцией о феминизме второй волны. Речь на встрече пойдёт о вкладе в борьбу британских исследовательниц, а также о том, что в разное время означал термин «патриархат». Вход на лекцию — по регистрации, подробности — на сайте.



Фото: с сайта pixabay.com

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

