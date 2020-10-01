«Зенит» ждут в Лиге Чемпионов воспоминания : Дебют Семака, прощание со Спаллетти, родина Ломбертса

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив «Зенит» узнал своих соперников.

«Зенит», как чемпион России, из первой корзины руками Дидье Дрогба отправился в группу F. По правилам УЕФА на стадии группового этапа российские клубы разводят между собой; из-за событий на Востоке Украины то же самое касается и киевского «Динамо» с донецким «Шахтером».

Из второй корзины петербургскому клубу досталась дортмундская «Боруссия». Это не первый визит немцев на берега Невы. Именно матч против вице-чемпионов Германии стал в феврале 2014 года последним для Лучано Спаллетти в «Зените»: петербуржцы пропустили 2 мяча в первые 5 минут, а в домашнем матче на стадии плэй-офф это приговор. К слову, проигрывал тогда Спаллетти Юргену Клоппу, который за следующие 6 лет уверен дошел до победителя Лиги Чемпионов и чемпиона Англии. На морозном «Петровском» «Зенит» в итоге уступил со счетом 2:4 и итальянский специалист был уволен. В ответном матче петербургским клубом в статусе исполняющего обязанности главного тренера руководил Сергей Семак и добился бессмысленной победы 2:1.



Именно в дортмундской «Боруссии» последние 3 сезона проводит экс-полузащитник «Зенита» бельгиец Аксель Витсель, игравший в тех матчах 2014 года. Он уже передал нам всем через свои соцсети приветы и с нетерпением ждет встречи.

Из третьей корзины в качестве соперника «Зенит» получил римский «Лацио», одну из самых ярких команд итальянского чемпионата последних лет. Основной герой любимого клуба Бенито Муссолини последних лет — главный тренер. Симоне Индзаги, брат великого итальянского нападающего Филиппо, сам выступал на высоком уровне и провел за римскую команду больше 10 сезонов. Как тренер Индзаги состоялся тоже в Риме: 6 лет руководил молодежной командой. После того, как Марсело Бьелса в одностороннем режиме разорвал контракт с «Лацио», не проведя ни одного матча, Индзаги в пожарном режиме возглавил основной состав, с которым стабильно успешно выступает в Серии А в последние годы.

Из четвертой корзины команда Семака получила клуб, чаще всего упоминавшийся в контексте киношуток о футболе - «Брюгге». Именно в этом городе в 1985 году родился экс-защитник «Зенита» Николас Ломбертс, тут он пошел в футбольную школу. С бельгийцами «Зенит» играл еще в статусе команды из «Ленинграда» - в 1987 году в Кубке УЕФА. После домашней победы со счетом 2:0 команда под руководства Владимира Голубева при неоднозначном судействе проиграла в Брюгге всухую 5:0.



Надо признать, что жеребьевка оказалась относительно добра к «Зениту», в отличие от «Локомотива» и «Краснодара», у которых шансы набрать очки есть только в теории. Понятно, что основной фаворит группы - «Боруссия». С «Брюгге» и «Лацио» можно играть и точно можно набирать очки в домашних матчах.

Вильмар Барриос прокомментировал жеребьевку так: «У нас отличная группа и еще одна прекрасная возможность, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Думаю, матчи против всех соперников будут сложными, потому что каждая команда нашего квартета сделает все возможное, чтобы пройти в следующий раунд. Сравнение с прошлогодней группой? Обе группы сильные, будем надеяться, что сделаем все, что от нас зависит, для итогового успеха».

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"