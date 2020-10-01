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01.10.2020 12:21
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Основателя газеты «Спид-инфо» требуют заочно арестовать по делу о крупном мошенничестве

Следствие потребовало заочного ареста объявленного в международный розыск основателя и бывшего владельца газеты «Спид-инфо» Андрея Манна. Об этом 1 октября пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

«Следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Манна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», — сообщили агентству в суде.

По делу о крупном мошенничестве Манну грозит до 10 лет лишения свободы, уточняет РИА Новости. Ходатайство о заочном аресте рассмотрят в пятницу 2 октября.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что Манн якобы похитил у своего знакомоного Георгия Щетинина 41 млн рублей. Еще весной арбитражный суд признал Манна банкротом, однако среди имен кредиторов фамилия Щетинина не значилась, обратили внимание «Открытые медиа».

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