Основателя газеты «Спид-инфо» требуют заочно арестовать по делу о крупном мошенничестве

Следствие потребовало заочного ареста объявленного в международный розыск основателя и бывшего владельца газеты «Спид-инфо» Андрея Манна. Об этом 1 октября пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.



«Следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Манна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», — сообщили агентству в суде.



По делу о крупном мошенничестве Манну грозит до 10 лет лишения свободы, уточняет РИА Новости. Ходатайство о заочном аресте рассмотрят в пятницу 2 октября.

