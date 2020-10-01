Подростки, затеявшие драку у ТРЦ «Балкания Nova», оказались правых взглядов. Полиция изъяла у них балаклаву, нож и кастет
Подростки, затеявшие драку у ТРЦ «Балкания Nova», оказались правых взглядов. Полиция изъяла у них балаклаву, нож и кастет
Две девушки и два юноши, устроившие драку у ТРЦ «Балкания Nova» и ставшие фигурантами уголовного дела о хулиганстве, придерживаются ультраправых взглядов. Причем не скрывают этого.
Как сообщает ГУ МВД по Петербургу 1 октября, у подростков 16–17 лет при доставлении в отдел полиции были изъяты нож, балаклава и кастет. Одежда нападавших говорила сама за себя — худи с принтами, которые заинтересуют сотрудников Центра «Э», бомберы, тяжёлые ботинки.
Как отметили в пресс-службе главка, в ходе конфликта всё же никто не пострадал. Зачинщиков драки отправили в медучреждение не лечиться, а дожидаться родителей. По данным «Фонтанки», у 19-летнего юноши, на которого компания направила свою агрессию, кавказские корни.
Стычка у ТРЦ «Балкания Nova» произошла накануне. Во время конфликта 17-летняя девушка разрядила ракетницу в оппонента.