FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +13
78.78р92.43р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
01.10.2020 09:13
5
Печать

Подростки, затеявшие драку у ТРЦ «Балкания Nova», оказались правых взглядов. Полиция изъяла у них балаклаву, нож и кастет

Подростки, затеявшие драку у ТРЦ «Балкания Nova», оказались правых взглядов. Полиция изъяла у них балаклаву, нож и кастет

Две девушки и два юноши, устроившие драку у ТРЦ «Балкания Nova» и ставшие фигурантами уголовного дела о хулиганстве, придерживаются ультраправых взглядов. Причем не скрывают этого.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу 1 октября, у подростков 16–17 лет при доставлении в отдел полиции были изъяты нож, балаклава и кастет. Одежда нападавших говорила сама за себя — худи с принтами, которые заинтересуют сотрудников Центра «Э», бомберы, тяжёлые ботинки.

Фото: ГУ МВД России
Фото: ГУ МВД России
Фото: ГУ МВД России
Фото: ГУ МВД России
Фото: ГУ МВД России
Фото: ГУ МВД России

Как отметили в пресс-службе главка, в ходе конфликта всё же никто не пострадал. Зачинщиков драки отправили в медучреждение не лечиться, а дожидаться родителей. По данным «Фонтанки», у 19-летнего юноши, на которого компания направила свою агрессию, кавказские корни.

Стычка у ТРЦ «Балкания Nova» произошла накануне. Во время конфликта 17-летняя девушка разрядила ракетницу в оппонента.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Chinalove
Просто это Купчино!
RemyMartin
Хилый нацик пошёл.
gencon
Этих детей к Навальному - там мозги начнут работать, а не инстинкты. А власть, которая получает полномочия мошенническим путем, не имеет полномочий воспитывать детей. И дети это понимают.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний