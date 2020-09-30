В октябре мы наконец увидим телесериалы, премьеры которых были перенесены из-за пандемии, — спин-офф «Ходячих мертвецов», второй сезон «Мандалорца», шпионский триллер «Германия 89» и многое другое.

Фото: скриншот с сайта YouTube

«Земля монстров» / Monsterland

Хоррор-антология про борьбу с монстрами

Где/когда: Hulu — со 2 октября 2020

Жанр хоррора, а тем более в формате антологии, давно и успешно прописался на мировых телеканалах. Стрим-сервис Hulu преуспел на этом поприще больше других, штампуя их с периодичностью несколько штук в полгода. Очередная многообещающая новинка — 8-серийный телепроект «Земля монстров», экранизация сборника коротких рассказов «Монстры озер Северной Америки» современного американского писателя-хоррормейкера Нэйтана Боллингруда.

Сюжет прост: в разных уголках США местные жители постоянно сталкиваются с разными монстрами, от вампиров до падших ангелов. Эти встречи заставляют главных героев пересмотреть отношение к собственным сломанным жизням. В каждом эпизоде показывают современный американский город с новым главным героем, сражающимся с монстрами. В главных ролях: Тейлор Шиллинг, Майк Колтер, Кейтлин Дивер, Хамиш Линклейтер, Билл Кэмп, Келли Мари Трэн, Джонатан Такер и Николь Бахари.



«Птица доброго господа» / The Good Lord Bird

Антирасистская историческая драма

Где/когда: SHOWTIME — с 4 октября 2020

До телеэфира добрался мини-сериал «Птица доброго господа», премьера которого должна была состояться на американском кабельном телеканале SHOWTIME ещё в апреле, но из-за пандемии была перенесена. Сейчас на волне непрекращающихся протестов и антирасистских манифестаций в Штатах проект оказался ещё актуальнее. Итак, это экранизация романа современного американского писателя Джеймса МакБрайда, принесшего автору ряд литературных наград, включая Национальную книжную премию США за 2013 год. Книга, как и её экранизация, рассказывают о легендарном борце с рабством в Америке середины XIX века — Джоне Брауне, 220 лет со дня рождения которого отмечается в этом году. Браун был не просто аболиционистом, а одним из первых белых аболиционистов, отстаивавших и практиковавших вооружённую борьбу как единственное средство преодолеть существование институтов рабства в Америке. Он впервые привлёк к себе внимание как лидер вооружённого отряда колонистов — противников рабства во время гражданской войны в Канзасе, а наибольшую известность получил после неудачного вооружённого налёта на арсенал Харперс-Ферри с целью вооружения рабов, закончившегося арестом и казнью.

Сюжет мини-сериала SHOWTIME строится вокруг борьбы Джона Брауна за отмену рабства в 1850-е годы, а его роль играет сам Итан Хоук. Сподвижника по антирасистской кампании — известного американского писателя, просветителя и одного из известнейших борцов за права чернокожего населения Америки, руководителя негритянского освободительного движения Фредерика Дугласа — сыграл Давид Диггс. В остальных ролях заняты: Уайатт Рассел, Дэвид Морс, Стив Зан, Орландо Джонс и Эллар Колтрейн. Режиссёр — Альберт Хьюз, заменивший Энтони Хемингуэя из-за конфликта графика съёмок.



«Ходячие мертвецы: Мир за пределами» / The Walking Dead: World Beyond

Спин-офф «Ходячих мертвецов»

Где/когда: AMC — с 4 октября 2020

Ещё один перенесённый с апреля телепроект — спин-офф «Ходячих мертвецов», «Мир за пределами». Американская кабельная телесеть AMC, кажется, сделала прибыльную франшизу про зомби-апокалипсис главным контентом собственной эфирной сетки, поэтому, кроме зомби-драмы, смотреть там уже нечего. Так или иначе, если зрителю нравится, значит, надо показывать.

«Мир за пределами» повествует о совсем других персонажах, нежели в материнском телесериале, — о целом поколении, которое родилось в мире после нашествия зомби, и об устроенной ими резне с простыми людьми. По замыслу авторов проекта, «Мир за пределами» будет состоять только из двух сезонов, как некий спецпроект, — в отличие от других частей зомби-франшизы, которые всё никак не закончатся. Кстати, первая серия нового телесериала будет показана сразу же после выхода в эфир AMC первого эпизода также отложенного свежего 10-го сезона классических «Ходячих мертвецов». Продюсеры уже предупредили преданных фанатов телешоу, что ждать 11-й сезон придётся долго: из-за пандемии его съёмки не завершились, поэтому шоу может не вернуться в эфир даже в 2021 году.

«Призраки усадьбы Блай» / The Haunting of Bly Manor

Новый хоррор от создателей «Призраков дома на холме»

Где/когда: Netflix — с 9 октября 2020

Интернет-монстр Netflix также не сдаёт позиции в продюсировании оригинальных хоррор-антологий и на этот раз приготовил для поклонников жанра новый сериал от создателей ставшего сенсацией телепроекта 2018 года — «Призраки дома на холме». Новое шоу называется «Призраки усадьбы Блай» и рассказывает о лондонском лорде, который становится опекуном малолетних племянников Майлса и Флоры. Он селит их в своем загородном поместье и нанимает для них молодую гувернантку. Девушке рассказывают, что ранее в этом особняке Блай погибли бывшая гувернантка мисс Джессел и слуга Питер Квинт, и вскоре молодой няне начинает казаться, что в усадьбе обитают зловещие силы.

На самом деле Netflix решил превратить свой успешный телепроект «Призраки дома на холме» в некий аналог хоррор-антологии Райана Мёрфи «Американская история ужасов» на FX. Поэтому «Призраки усадьбы Блай» — это своего рода второй сезон «Призраков дома на холме», в основе которого — также рассказы Генри Джеймса. Вернулся и основной каст, только теперь актёры играют другие роли.



«Парни что надо» / The Right Stuff

Драма про космическую программу США

Где/когда: Disney+, с 9 октября 2020

Стрим-сервис Disney+ приготовил новый драматический телесериал «Парни что надо». Это очередная экранизация знаменитого полудокументального романа американского писателя и журналиста Тома Вулфа, основоположника направления «новая журналистика» в литературе. Его роман «Битва за космос» (так у нас перевели The Right Stuff / «Парни что надо») о первых днях американской космической программы вышел в 1979 году. В 1983 году режиссёр Филип Кауфман снял по нему фильм, который получил 4 премии «Оскар» в технических категориях. И вот спустя почти 30 лет — новая экранизация.

Первый сезон телесериала от Disney+ рассказывает про семерых астронавтов из легендарной первой пилотируемой космической программы США «Меркурий», стартовавшей в 1959 году. Возможные последующие сезоны будут рассказывать о развитии этой программы в хронологическом порядке. В главных ролях: Патрик Джей Адамс из «Форс-мажоров», Джейк Макдорман, Патрик Фишлер, Колин О’Донохью, Джеймс Лэфферти, Аарон Стэтон и Майкл Троттер. Кстати, изначально телеверсия романа Тома Вулфа разрабатывалась для телеканала Nat Geo, но он не потянул космодраму чисто финансово, поэтому её подобрал Disney.



«Ход королевы» / The Queen’s Gambit

Ретро-драма про гроссмейстера-наркоманку

Где/когда: Netflix — с 23 октября 2020

Ещё одна историческая драма, и снова экранизация, появится в октябре — Netflix выпускает мини-сериал «Ход королевы», снятый по мотивам одноимённого романа американского писателя-фантаста Уолтера Тевиса, написанного в 1983 году. Сюжет разворачивается в 1950-е годы вокруг сиротки из приюта в Кентукки, которая обнаруживает в себе невероятный талант к игре в шахматы, а также пытается бороться с наркозависимостью и алкоголизмом.

В основе сюжета не лежит биография какой-то выдающейся шахматистки, просто сам писатель Уолтер Тевис всегда увлекался этим видом интеллектуального спорта и обожал Роберта Фишера, Бориса Спасского и Анатолия Карпова. Так появился роман, который неоднократно пытались экранизировать, и вот наконец удалось. Сценарий написал Скотт Фрэнк, неоднократно номинировавшийся на «Оскар» за свои адаптированные сценарии «Вне поля зрения» и «Логан». Он же и попробовал свои силы в режиссуре, так что «Ход королевы» — это ещё и режиссёрский дебют известного сценариста. В главной роли — Аня Тейлор-Джой («Эмма», «Новые мутанты»).



Фото: скриншот с сайта YouTube

«Варвары» / The Barbarians

Немецкая историческая экшн-драма

Где/когда: Netflix — с 23 октября 2020

VOD-платформа Netflix запускает новый немецкий исторический телесериал в жанре экшн-драмы. «Варвары» — это история Европы на заре новой эры. События шоу разворачиваются в сентябре 9 года н.э. и связаны с битвой в Тевтобургском лесу между набиравшими силу дикими германскими племенами, которых называли варварами, и римлянами с их цивилизованной системой миропорядка и новой молодой религией — христианством.

В истории Германии эта битва сыграла важную роль, потому что в результате неожиданного нападения восставших германских племён под предводительством вождя херусков Арминия на римскую армию во время её марша через Тевтобургский лес были уничтожены все три её легиона, а римский командующий Квинтилий Вар погиб. Сражение привело к освобождению Германии из-под власти Римской империи и стало началом длительной войны империи с германцами. В итоге германские земли сохранили независимость, а река Рейн стала границей северо-восточных областей Римской империи. Кстати, в военной истории это сражение считается классическим примером тактики действий против войск противника на марше, с умелым применением фактора внезапности и защитных свойств местности.

Вот обо всём об этом и сняли телесериал для Netflix, будет много исторического экшна и масштабных батальных сцен — «Варвары» уже стали самым дорогостоящим и крупнобюджетным телесериалом за всю историю немецкого кинопроизводства. В главных ролях — молодые немецкие кинозвёзды: Давид Шюттер из «Ангелов Чарли», Лоуренс Рупп из «Миссия невыполнима: Племя изгоев» и Бернхард Щюц из сериала сестёр Вачовски «Восьмое чувство». Режиссёрами сериала выступили постановщики «Викингов» — Стивен Ст. Леджер и Барбара Эдер.



«Отыграть назад» / The Undoing

Экранизация бестселлера с Николь Кидман и Хью Грантом

Где/когда: HBO — с 25 октября 2020

И ещё одна перенесённая телепремьера — на этот раз у HBO. Мини-сериал «Отыграть назад» — экранизацию бестселлера американской писательницы Джин Хэнфф Корелиц «Тебе бы следовало знать» 2014 года — ждали еще в мае. Сюжет строится вокруг Грейс — успешного психотерапевта из Нью-Йорка, у которой, как обычно, все хорошо: любящий муж, прекрасный сын, богатая жизнь. Скоро у Грейс выйдет первая книга, в которой она советует женщинам слушать интуицию и верить первому впечатлению о мужчинах. Однако накануне выхода пропадает её муж, и сказочная жизнь оборачивается чередой неприятных откровений и PR-скандалом. Роман адаптировал под 6-серийный телепроект сценарист и продюсер Дэвил Келли, шоураннер «Большой маленькой лжи», режиссёром выступила Сюзанна Бир, снявшая как раз 2-й сезон той самой «Лжи», а ещё получившая «Оскар» в 2011 году за свою ленту «Победитель». В главных ролях: Николь Кидман, Хью Грант, Дональд Сазерленд, Лили Рэйб, Эдгар Рамирес и Ноа Джуп.



«Германия 89» / Deutschland 89

Лучший немецкий шпионский триллер

Где/когда: Sundance — с 29 октября 2020

На телеканале Sundance грядёт премьера третьего сезона лучшего немецкого шпионского сериала — «Германия 89», который является продолжением саги о приключениях агента «штази» Мартина Рауша. В новых сериях, как уже понятно из названия, события разворачиваются в 1989 году и связаны с историческим событием — падением Берлинской стены, спровоцировавшим серьёзные изменения в жизни страны. Вся жизнь социалистической Восточной Германии рухнула, особенно это коснулось бывших сотрудников госбезопасности, которые оказались не у дел и на перепутье. Среди них был и бравый шпион Мартин Рауш. В главной роли по-прежнему Йонас Нэй.



Фото: скриншот с сайта YouTube

«Мандалорец» / The Mandalorian

Спин-офф «Звёздных войн», который оказался лучше материнской франшизы

Где/когда: Disney+, с 30 октября 2020

Сериал, который ждут все и который побил рекорды по номинациям на EMMY, возвращается с новым вторым сезоном! В самом конце октября стрим-сервис Disney+ начнёт показ свежих серий «Мандалорца». Напомним, это спин-офф культовой франшизы «Звёздные войны», события которого условно развиваются пять лет спустя после событий «Возвращения джедая» и за 25 лет до событий «Пробуждения силы». Сюжет строится вокруг охотника за головами — мандалорца, представителя некогда могущественного клана благородных воинов. В новом сезоне космического вестерна мандалорцу предстоит доставить своего подзащитного — малыша из инопланетной расы, такого же, что и мастер-джедай Йода. Дитя обладает той самой Силой, а его раса считается великой группой колдунов, способных на серьёзные действия одними только мыслями. В общем, благородный воин обязан воссоединить малыша с его сородичами, и они отправляются в очередной межгалактический путь, полный опасностей. Сериал курирует Джон Фавро, в главной роли всё тот же Педро Паскаль в шлеме, чье лицо мы, наверное, опять только мельком увидим за весь сезон. Во втором сезоне добавятся и новые персонажи, которых сыграли Кэти Сакхофф, Тимоти Олифант, Розарио Доусон и Майкл Бин. Также фанатов франшизы ждёт сюрприз — камео Боба Фетта из оригинальной киносаги. В сезоне опять будет 8 серий, а среди режиссёров числятся Роберт Родригес, Пейтон Рид, Дэйв Филони и Рик Фамуйива.



«Беспринципные»

Экранизация знаменитых рассказов Александра Цыпкина

Где/когда: Кинопоиск HD — с 15 октября 2020

По старой доброй традиции выберем и главный отечественный телесериал месяца — на этот раз им стали «Беспринципные». Добро пожаловать на Патриаршие! Смешные и волнующие подробности личной жизни богатых москвичей, которые, как и все, попадают в неловкие ситуации. Правда, ситуации у них не самые обычные... Жена чувствует себя виноватой, познакомившись с любовницей мужа. Муж прикрывается выдуманной дочерью друга. А друг толкает помощника на измену, потому что так хочет жена. И это только начало. Одним словом, неприличные истории о приличных, казалось бы, людях. Основано на рассказах Александра Цыпкина. В главных ролях: Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Юрий Колокольников, Кристина Бабушкина и Надежда Михалкова. Режиссёр — Роман Прыгунов.



Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»

