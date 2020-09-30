«От стрелка в «Бандитском Петербурге» до друга Высоцкого в «Копейке». Восемь ролей экс-главы Усть-Луги Лимина
В Сосновом Бору простились с участником культового расстрела в «Бандитском Петербурге». Он играл со звездами кино и три года управлял Усть-Лугой.
Как стало известно 47news, сегодня за полдень, 30 сентября, на кладбище «Воронка-1» под Сосновым Бором похоронили 53-летнего экс-главу администрации Усть-Лужского поселения Петра Лимина.
Те, кто в начале нулевых следил у телеэкранов за зигзагом «Бандитского Петербурга», должны помнить эпичную сцену расстрела братвой адвоката Званцева-Серебрякова. Он вброд через речку на руках переносит своего друга — «чёрного адвоката» Челищева-Певцова. Собственно, тот детина по имени Петя в тренировочном костюме Adidas, что даёт пару выстрелов в спину народным героям, и есть будущий глава администрации Усть-Луги Петр Лимин.
«После «убийства» Серебрякова я три дня не выходил из дома. Женщины кричали вслед: «Подлец, убийца!» Грозились отомстить, в телефон одна знакомая сказала одну возмущенную фразу: «Как ты мог!» — позже объяснял Лимин фанатам сериала.
На съёмки саги Лимин попал как фактурный спортсмен. Он действительно занимался карате и в 1990-е годы брал медали на чемпионатах Европы и мира. А в кино пришлось дебютировать в роли подручного главного злодея — матёрого авторитета Антибиотика. Амплуа было определено.
В «Улицах разбитых фонарей», в серии про «Школу Паука», он опять играет громилу в спортивном костюме по фамилии Морозов. Его герой знатно получил по голове от девушек-каратисток и попал на больничную койку.
В сериале «Охота на Золушку» Лимин вновь в эпизодах и рядом с главными героями. Ему снова достается роль человека из преступного мира по имени Виталик. Он следит за нужными людьми и отчитывается об их передвижениях по мобильнику шефу.
Дальше фильм «Спасатели. Критическая масса», где Петр играет своего тёзку по прозвищу Домкрат. Но роль положительная. Он спасает людей из заблокированной взрывом лаборатории.
Телевизионная «Убойная сила» по мотивам книжных произведений Андрея Кивинова тоже не обошлась без него. На этот раз на протяжении шести серий он охраняет кандидата в депутаты Законодательного собрания Аркадия Боголепова. Рядом с ним Андрей Ургант, Константин Хабенский, Игорь Лифанов.
После Лимин перемещается на съёмочную площадку «Кобра. Антитеррор». В одной из серий про подвиги спецназовцев он играет нехорошего сержанта Михаила Родченко.
Полный метр тоже знает Лимина. У него эпизод в фильме «Копейка» Ивана Дыховичного. Здесь он ни много ни мало, а играет роль друга Владимира Высоцкого, который на руках выносит загулявшего артиста из ресторана.
Успел поработать Лимин и у режиссера Алексея Балабанова. В картине «Мне не больно» ему вновь досталась роль охранника состоятельного мужчины Пети, который крайне щепетильно относится к окружению своей содержанки. Богатого мужчину играл Никита Михалков, а содержанку — Рената Литвинова.
С сериалами Петр Лимин завязал во второй половине нулевых. В родном Сосновом Бору он возглавил муниципальное бюджетное учреждение «Эрза». Это бюро ритуальных услуг как раз отвечало за кладбище «Воронка», на котором сегодня его и оставили.
Спорт не бросал. Хоккейный клуб «Форум» в Сосновом Бору — его детище. Сам основал, сам спонсировал, сам защищал ворота. Управлять Усть-Лужским поселением, где самая большая портовая стройка, пришёл в августе 2016-го и так по январь 2019 года. После через концерн «Титан-2» работал в ПО «Прорыв».
Как рассказали 47news знакомые Петра Лимина, он ушел из жизни 27 сентября в одной из петербургских больниц. Говорят, лежал под ИВЛ.
Александр Калинин, 47news