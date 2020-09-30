В Сосновом Бору простились с участником культового расстрела в «Бандитском Петербурге». Он играл со звездами кино и три года управлял Усть-Лугой.

«От стрелка в «Бандитском Петербурге» до друга Высоцкого в «Копейке». Восемь ролей экс-главы Усть-Луги Лимина

Актер и экс-глава администрации Усть-Луги Петр Лимин Фото: скриншот фильма «Бандитский Петербург»

Как стало известно 47news, сегодня за полдень, 30 сентября, на кладбище «Воронка-1» под Сосновым Бором похоронили 53-летнего экс-главу администрации Усть-Лужского поселения Петра Лимина. Те, кто в начале нулевых следил у телеэкранов за зигзагом «Бандитского Петербурга», должны помнить эпичную сцену расстрела братвой адвоката Званцева-Серебрякова. Он вброд через речку на руках переносит своего друга — «чёрного адвоката» Челищева-Певцова. Собственно, тот детина по имени Петя в тренировочном костюме Adidas, что даёт пару выстрелов в спину народным героям, и есть будущий глава администрации Усть-Луги Петр Лимин.

«После «убийства» Серебрякова я три дня не выходил из дома. Женщины кричали вслед: «Подлец, убийца!» Грозились отомстить, в телефон одна знакомая сказала одну возмущенную фразу: «Как ты мог!» — позже объяснял Лимин фанатам сериала.

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На съёмки саги Лимин попал как фактурный спортсмен. Он действительно занимался карате и в 1990-е годы брал медали на чемпионатах Европы и мира. А в кино пришлось дебютировать в роли подручного главного злодея — матёрого авторитета Антибиотика. Амплуа было определено. В «Улицах разбитых фонарей», в серии про «Школу Паука», он опять играет громилу в спортивном костюме по фамилии Морозов. Его герой знатно получил по голове от девушек-каратисток и попал на больничную койку.

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В сериале «Охота на Золушку» Лимин вновь в эпизодах и рядом с главными героями. Ему снова достается роль человека из преступного мира по имени Виталик. Он следит за нужными людьми и отчитывается об их передвижениях по мобильнику шефу.

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Дальше фильм «Спасатели. Критическая масса», где Петр играет своего тёзку по прозвищу Домкрат. Но роль положительная. Он спасает людей из заблокированной взрывом лаборатории.



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Телевизионная «Убойная сила» по мотивам книжных произведений Андрея Кивинова тоже не обошлась без него. На этот раз на протяжении шести серий он охраняет кандидата в депутаты Законодательного собрания Аркадия Боголепова. Рядом с ним Андрей Ургант, Константин Хабенский, Игорь Лифанов.



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После Лимин перемещается на съёмочную площадку «Кобра. Антитеррор». В одной из серий про подвиги спецназовцев он играет нехорошего сержанта Михаила Родченко.



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Полный метр тоже знает Лимина. У него эпизод в фильме «Копейка» Ивана Дыховичного. Здесь он ни много ни мало, а играет роль друга Владимира Высоцкого, который на руках выносит загулявшего артиста из ресторана.



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Успел поработать Лимин и у режиссера Алексея Балабанова. В картине «Мне не больно» ему вновь досталась роль охранника состоятельного мужчины Пети, который крайне щепетильно относится к окружению своей содержанки. Богатого мужчину играл Никита Михалков, а содержанку — Рената Литвинова.



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С сериалами Петр Лимин завязал во второй половине нулевых. В родном Сосновом Бору он возглавил муниципальное бюджетное учреждение «Эрза». Это бюро ритуальных услуг как раз отвечало за кладбище «Воронка», на котором сегодня его и оставили.

Спорт не бросал. Хоккейный клуб «Форум» в Сосновом Бору — его детище. Сам основал, сам спонсировал, сам защищал ворота. Управлять Усть-Лужским поселением, где самая большая портовая стройка, пришёл в августе 2016-го и так по январь 2019 года. После через концерн «Титан-2» работал в ПО «Прорыв». Как рассказали 47news знакомые Петра Лимина, он ушел из жизни 27 сентября в одной из петербургских больниц. Говорят, лежал под ИВЛ. Александр Калинин, 47news