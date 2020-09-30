Петербургская команда по парабадминтону просит помочь с приобретением инвентаря

Петербургской сборной по парабадминтону нужна помощь — команде необходим дополнительный инвентарь, но средств на него у спортсменов нет.

В составе сборной Санкт-Петербурга по парабадминтону (бадминтон на колясках) сейчас семь кандидатов в мастера спорта, десять мастеров спорта и один мастер спорта международного класса. Восемь петербургских спортсменов входят в основной состав сборной России. Для тренировок и успешного участия в соревнованиях необходим дополнительный инвентарь, на который нужно более 100 тысяч рублей.

Немногие знают, что парабадминтон — паралимпийский вид спорта, а наибольшую скорость из всех спортивных снарядов развивает именно волан, достигая 414 км/ч. При этом специальные перьевые воланы очень хрупкие и недолговечные. В среднем за игру уходит четыре волана, после они годятся лишь для тренировок, и то на небольшой срок.



«Воланы в парабадминтоне перьевые (в ход идут только перья из определенной части крыла гуся), они лучше летят и лучше управляются. Но проблема в том, что они быстро приходят в негодность: перья довольно хрупкие, немного придавишь — и они моментально ломаются и начинают отваливаться. После этого волан теряет стабильность полёта. В месяц на воланы уходит 27–30 тыс. рублей, плюс перетяжка ракетки, плюс струна», — рассказал многократный призёр всероссийских и международных чемпионатов по парабадминтону Константин Афиногенов на YouTube-канале «Вдох_Вдох» Благотворительного фонда «ТОЧКА ОПОРЫ».

Сегодня команде необходимо дополнительно 100 туб (годовой запас) на сумму 105 915 рублей. Сейчас у сборной есть запас воланов лишь на 2 месяца.

К сожалению, в бюджете профильных комитетов этого года не заложено средств на дополнительный инвентарь. Поэтому спортсмены обратились за помощью в Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ», который уже 10 лет поддерживает спортсменов с инвалидностью. Фонд открыл сбор средств.

