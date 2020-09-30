«Я бы порекомендовал вернуть на место всё». Авторитетный бизнесмен Быков рассказал, что его впервые в жизни ограбили
Бизнесмен и политик Анатолий Быков, известный своим криминальным прошлым, сообщил, что с его банковского счета пропало более 6 млн рублей. Свое заявление Быков сделал на заседании Железнодорожного районного суда Красноярска 30 сентября, пишет РИА Новости.
Ранее адвокат бизнесмена уже сообщал, что со счета Быкова пропала крупная сумма денег и по этому поводу подано заявление в полицию.
«Слушайте, ну я по рукам и ногам связан. Взяли ограбили меня. Я назову (сумму. — Прим. ред.), украли больше 6 миллионов. Притом что телефон мой находился в следственном управлении. Кто это сделал? Ну, пусть следствие разбирается. Я думаю, там не без участия банка и всё остальное. Это впервые со мной произошло. Я думаю, те люди, которые сейчас следят и будут слышать, я бы порекомендовал вернуть на место всё. Что поделаешь? Такова жизнь у нас в России», — рассказал сам Быков.
Отметим, суд сегодня принял решение оставить его под стражей до 6 декабря. Анатолия Быкова задержали 7 мая по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группировки. В сентябре ему было предъявлено обвинение. Также в отношении Быкова расследуются два уголовных дела — о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.