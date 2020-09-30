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30.09.2020 08:50
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Подробности ДТП в Пушкине с четырьмя пострадавшими: «Марк» ушёл в ограду, его пришлось резать

Для извлечения пострадавших в вечерней аварии в Пушкине спасателям пришлось резать «Тойоту Марк». В соцсетях рассказывают подробности этого ДТП.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

«Фокус», не пропустивший «Марк» при выезде со второстепенной улицы Красной Звезды на Павловское шоссе, от удара закрутился и сделал пару оборотов. «Марк» же откинуло в дерево и ограждение. Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала столкновение. Женщине на «Форде» повезло, что водитель «Марка» увернулся и ударил её машину не в водительскую дверь, а в двигатель, отмечают в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По предварительным данным УГИБДД, как уже писала «Фонтанка», 29 сентября около 19:25 в Пушкине на Павловском шоссе женщина 1982 года рождения на «Форде Фокусе» не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с «Тойотой» под управлением мужчины 1998 года рождения. Сама она получила травмы средней степени тяжести, а в «Тойоте» пострадали трое: водитель в тяжёлом состоянии, его пассажиры — мужчина 1997 года рождения и женщина 1998 года рождения — средней степени тяжести.

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Комментарии (3)

aaignat
Мамкиных сракеров рил лайф поимела
Frunnn
Очередное криворульное ведро отправилось в утиль- это хорошо.
Все участники живы- это тоже хорошо.
Когда с утра такие позитивные новости- это прекрасно.)
DEMOMON
"Марк был хорош"!
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