Подробности ДТП в Пушкине с четырьмя пострадавшими: «Марк» ушёл в ограду, его пришлось резать
Для извлечения пострадавших в вечерней аварии в Пушкине спасателям пришлось резать «Тойоту Марк». В соцсетях рассказывают подробности этого ДТП.
«Фокус», не пропустивший «Марк» при выезде со второстепенной улицы Красной Звезды на Павловское шоссе, от удара закрутился и сделал пару оборотов. «Марк» же откинуло в дерево и ограждение. Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала столкновение. Женщине на «Форде» повезло, что водитель «Марка» увернулся и ударил её машину не в водительскую дверь, а в двигатель, отмечают в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
По предварительным данным УГИБДД, как уже писала «Фонтанка», 29 сентября около 19:25 в Пушкине на Павловском шоссе женщина 1982 года рождения на «Форде Фокусе» не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с «Тойотой» под управлением мужчины 1998 года рождения. Сама она получила травмы средней степени тяжести, а в «Тойоте» пострадали трое: водитель в тяжёлом состоянии, его пассажиры — мужчина 1997 года рождения и женщина 1998 года рождения — средней степени тяжести.