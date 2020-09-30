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30.09.2020 00:11
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Петербуржцы нашли самую маленькую птицу России, которой приходится есть каждые 15 минут

Пернатую находку сделали петербуржцы 29 сентября. Специалист разглядел в ней самую маленькую птицу России и Европы, а также рассказал, чем еще она уникальна.

«Такая птичка была обнаружена в районе больницы РЖД. Видимо, желтоголовый королек. Птица еще молодая и была напугана», — написали горожане в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», прикрепив к записи фотографию. При этом, судя по снимку, птица не боится людей. У автора она разместилась на ладони.

Подробно о пернатой находке петербуржцев рассказал автор YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. По его словам, желтоголовый королек — самая маленькая птица в России и Европе, а в мире — вторая после колибри. Она ведет как оседлый, так и кочевой образ жизни. Например, если зима слишком снежная и холодная, может перебраться в более теплые края. Желтоголовый королек достигает всего девять сантиметров в длину, а весит примерно 5-7 граммов.

«Еще у него есть интересная особенность, — рассказал Глазков. — Ему надо есть каждые 15 минут. Иначе сильно потеряет в весе. Если не будет есть час, может даже погибнуть».

Желтоголовые корольки обитают не только в Петербурге и Ленобласти, но и в более северных областях — например, Карелии и Кольском полуострове. Этот вид образует крепкие пары, гнездится в еловых лесах и может произвести потомство дважды за сезон. Живут птицы примерно два года, но науке известен один долгожитель этого вида — его возраст насчитывал семь лет.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / vk.com

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Комментарии (3)

Femida_5e4d02367da01
Не "кАлибри", а КОЛИБРИ! Фонтанка, исправьте немедленно, это позорище!
Мимопрохожу
"Калибри"? Дайте угадаю, проверочное слово "калибр"?
Maria Usenko
кАлибри? вы серьезно? Что, уборщицу из Узбекистана, которая статьи пишет, еще не уволили? Отправила ошибку, поглядим
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