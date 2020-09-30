Пернатую находку сделали петербуржцы 29 сентября. Специалист разглядел в ней самую маленькую птицу России и Европы, а также рассказал, чем еще она уникальна.

«Такая птичка была обнаружена в районе больницы РЖД. Видимо, желтоголовый королек. Птица еще молодая и была напугана», — написали горожане в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», прикрепив к записи фотографию. При этом, судя по снимку, птица не боится людей. У автора она разместилась на ладони.

Подробно о пернатой находке петербуржцев рассказал автор YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. По его словам, желтоголовый королек — самая маленькая птица в России и Европе, а в мире — вторая после колибри. Она ведет как оседлый, так и кочевой образ жизни. Например, если зима слишком снежная и холодная, может перебраться в более теплые края. Желтоголовый королек достигает всего девять сантиметров в длину, а весит примерно 5-7 граммов.

