На нерегулируемых пешеходных переходах в Петербурге с начала года произошло 244 аварии с восемью погибшими и почти тремя сотнями раненых. Жизни могли бы спасти светофоры, но их устанавливают по нормам, которые цинично требуют не менее трех наездов на пешеходов в год. Но и это не дает гарантий, что объект появится быстро.

Когда собьют, тогда и приходите. Почему пешеходы до сих пор гибнут на нерегулируемых переходах

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Нерегулируемые пешеходные переходы через многополосные дороги урбанисты и эксперты в области транспортного проектирования называют смертельно опасными. Лишнее подтверждение этому — недавняя авария на Гражданском проспекте, где эвакуатор сбил 13-летнюю школьницу. Девочка получила тяжелые травмы. Практика показывает, что чиновники подходят к установке светофора с щепетильностью, и в лучшем случае этот процесс занимает два года. Если, конечно, на то нет воли первых лиц или уж совсем громких катастроф.



По данным УГИБДД по городу и области, в январе — августе 2018 года на нерегулируемых пешеходных переходах (НПП) в Петербурге произошло 294 ДТП (погибло 10 человек, пострадали 300), за тот же период 2019 года — 268 ДТП (погибло 8 человек, пострадало 270), а в 2020 году — 244 ДТП (погибло 8 человек, пострадали 255). Судя по этим цифрам, аварийность на НПП за последние три года снижается, но до нулевой смертности городу еще очень далеко. К тому же во время действия режима самоизоляции в этом году нагрузка на улично-дорожную сеть была снижена.

Власти Петербурга в 2019 году организовали 44 новых пешеходных перехода, установили 33 новых светофора и модернизировали 17 старых. В 2020 году город увеличил количество нерегулируемых пешеходных переходов на 71, планировал установить 39 новых светофоров и усовершенствовать 14 имеющихся, но случился коронавирус. После секвестра бюджета в «светофорной» адресной программе остались только 28 адресов. Сейчас объекты уже установлены по 16 из них, а на днях появится 17-й светофор, на пересечении улиц Бабушкина и Шелгунова, сообщили «Фонтанке» в ГУ «Дирекция по организации дорожного движения» (ДОДД).



Часть адресов для тех 39 светофоров была внесена в программу «в рамках ранее подготовленных проектов создания» объектов, еще три — в связи с (несостоявшимся) чемпионатом Европы по футболу. Тем не менее светофоры по адресам: Московский проспект — Детский переулок, Приморское шоссе, д. 280, Большой проспект Петроградской стороны — улица Шамшева, пережили секвестр и будут установлены в этом году.

По девяти адресам нужно было «в приоритетном порядке ликвидировать аварийно опасные очаги», но после сокращения финансирования в программе остались семь потенциально опасных мест. Шестиполосным пересечениям Уральской улицы и переулка Декабристов, Ленинского проспекта и Троллейбусного проезда не повезло — в этом году они остались без светофоров. По некоторым другим адресам, попавшим в программу после обращений граждан, муниципалов, с подачи органов исполнительной власти и ГИБДД, светофоры появятся до конца года. Это, например, улица Бабушкина — улица Шелгунова в Невском районе, Шуваловский проспект — улица Оптиков в Приморском районе и Оранжерейная улица — бульвар Алексея Толстого — Железнодорожная улица в Пушкинском районе. Практически все светофоры в адресной программе 2020 года (после секвестра) устанавливают на переходах через магистрали, насчитывающие от двух полос (в основном четыре), но в то же время появляются и новые многополосные НПП.



В ДОДД подтвердили, что потребность в 11 исключенных из программы светофорах останется и будет перекинута на следующий год. Сколько еще светофоров установят в 2021 году и где — решит комиссия по безопасности дорожного движения при губернаторе Петербурга. В нее помимо Александра Беглова входят представители городских комитетов и подведомственных им учреждений, ГИБДД и экстренных служб. В начале каждого года комиссия собирается, утверждает перечень аварийно опасных участков по итогам прошлого года, разрабатывает меры по ликвидации причин и условий ДТП в этих местах, запрашивает финансирование и приступает к реализации мероприятий. Только тогда формируется список адресов, где появятся новые НПП и светофоры.

«Выбор мест размещения нерегулируемых пешеходных переходов осуществляется с учетом сформировавшихся регулярных пешеходных потоков, учитывая расположение остановок общественного транспорта и объектов притяжения. Формирование адресной программы основано на обращениях граждан, администраций района и районных ОГИБДД», — сообщает на своем сайте ДОДД. Места для светофоров выбирают по такой же логике, строго следуя нормам, установленным на самом высоком уровне.



По ГОСТ Р 52289–2004, регулируемый пешеходный переход нужен там, где в течение последнего года происходит от трех ДТП, которые можно было предотвратить с помощью светофора. Кажется, что таких мест в городе много, но при этом на участке должны выполняться на 80% или более нормы интенсивности движения транспорта и пешеходов и другие нюансы. Как на самом деле трудно вытребовать светофор путем «инициативы снизу», знает каждый пытливый муниципал. Когда-то «Фонтанка» описывала нелегкий путь появления светофора длинной примерно в полтора года. Сейчас увидеть долгожданный светофор даже через два года можно при самом оптимистичном раскладе, считает эксперт и автор телеграм-канала «Сказочный проектировщик» Иван Вергазов.

С точки зрения чиновников, оснастить светофорами все «многополосные», а значит, потенциально опасные, пешеходные переходы "нецелесообразно", потому что по нормам безопасность обеспечена достаточно, а желания ужесточить требования в дополнение к нормативам и потом брать за это ответственность ни у кого из должностных лиц нет, говорит эксперт. Хотя действующие нормы допускают исполнение с оговорками при обосновании, но этим никто не пользуется.

В качестве положительного примера симбиоза проектировщиков и региональных властей, позволяющего им реализовать креативные и эффективные решения в области безопасности дорожного движения, Вергазов называет Южно-Сахалинск. Там внедряется проект «Добрая улица» — адаптированный аналог международной программы безопасности Vision Zero, направленной на нулевую смертность на дорогах. Подробнее о том, как она работает в странах Европы, можно прочитать на «Фонтанке».

При этом случай самого восточного региона страны — это скорее исключение из правил. Обычно проекты, в которых не заинтересован хотя бы локальный руководитель, идут долгими бюрократическими путями.

Жителям квартала СУН16 в этом плане повезло. Светофоры на Дальневосточном проспекте, 3А и 12, к. 1, пообещали установить после объезда на тот момент свежеизбранного губернатора Александра Беглова. Не прошло и года, как светофоры по указанным адресам заработали https://vk.com/okrug57?w=wall-181046210_5548. Та же ситуация с аварийным перекрестком на пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Стачек в Кировском районе, светофор для которого пришлось протаскивать через Заксобрание, несмотря на то, что он был спроектирован в 2017 году. После выступления депутатов Беглов поручил КРТИ включить локацию в адресную программу.



Единственное, что может заставить чиновников работать быстрее, кроме воли руководителя, — это большая трагедия, считает Иван Вергазов. «Был пожар в «Хромой лошади» в Перми. Больших выступлений не было. А когда сгорела «Зимняя вишня», вышло все Кемерово. У нас, к сожалению, и люди, и чиновники ждут, когда погибнет много детей», — говорит он. Остается надеяться, что до этого не дойдет. Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»