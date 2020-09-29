Жители улицы Брянцева полдня наблюдали под окнами тело девушки

Полиция проводит проверку после обнаружения тела девушки с травмами, характерными для падения с высоты. Труп был найден 29 сентября в Калининском районе Петербурга. Следователи общаются с сожителем погибшей, смерть криминального подтекста, по предварительным данным, не имела.

О погибшей девушке «Фонтанке» рассказали местные жители, отметив, что погибла она еще около половины восьмого утра, а забрали тело уже после обеда. По информации от МВД, в последний раз живой её видели на 23-м этаже дома 13 по улице Брянцева. Там женщина жила в съемной квартире вместе с возлюбленным.