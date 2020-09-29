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29.09.2020 17:27
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Жители улицы Брянцева полдня наблюдали под окнами тело девушки

Полиция проводит проверку после обнаружения тела девушки с травмами, характерными для падения с высоты. Труп был найден 29 сентября в Калининском районе Петербурга. Следователи общаются с сожителем погибшей, смерть криминального подтекста, по предварительным данным, не имела.

О погибшей девушке «Фонтанке» рассказали местные жители, отметив, что погибла она еще около половины восьмого утра, а забрали тело уже после обеда. По информации от МВД, в последний раз живой её видели на 23-м этаже дома 13 по улице Брянцева. Там женщина жила в съемной квартире вместе с возлюбленным.

По словам мужчины, чувствовала она себя в последнее время не слишком хорошо и лечиться ходила к психологу. Погибшей было 33 года.

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