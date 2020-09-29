Назначен новый начальник Управления судебного департамента Петербурга. Москва предпочла районного чиновника кадровому резервисту Смольного

«Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ подписал приказ о назначении с 6 октября 2020 года Алексея Юрьевича Сухих начальником Управления судебного департамента в Санкт-Петербурге. Приказом установлен срок испытания продолжительностью один год», — говорится в сообщении пресс-службы.

На должность начальника Управления судебного департамента (УСД) в Санкт-Петербурге утвержден 46-летний Алексей Сухих — бывший сотрудник полиции и чиновник районного уровня.

Алексей Сухих с 2016 года работал начальником отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности Московского района. Начинал в 1990-х курьером Центробанка и военным строителем. В 1995-м ушел в МВД, пройдя путь от милиционера ППС на станции Ленинград-Финляндский до начальника штаба УТ МВД по Северо-Западу.



Без руководителя петербургское УСД жило почти два года. Предыдущий руководитель Валерий Силюков ушел на пенсию в конце 2018-го.



Кроме Сухих, на должность руководителя УСД пробовался в 2019 году советник губернатора и кадровый резервист Смольного Артем Шейкин. Его кандидатуру Судебный департамент при Верховном суде не утвердил.



Управление Судебного департамента в Санкт-Петербурге занимается организационным и финансовым обеспечением районных и военных судов и судейского сообщества. Подбирает кандидатов на должности судей, обеспечивает суды транспортом, организует строительство зданий. С 2013 года УСД заключило контракты на сумму более 5 миллиардов рублей.

