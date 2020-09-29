Осталось совсем чуть-чуть. На сложную операцию Веронике не хватает денег

Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Инфекция могла попасть ребёнку через плаценту от матери, если та во время беременности болела. Менингит не проходит бесследно. У детей впоследствии развиваются осложнения.

На второй день после рождения Веронику в тяжёлом состоянии с подозрением на гнойный менингит забрали у мамы. Месяц девочку лечили. Врачам с огромным трудом удалось её спасти.

Так и случилось с Вероникой. Вскоре после выписки начались приступы эпилепсии, а затем у девочки диагностировали ДЦП. Мама прикладывала все свои силы, чтобы реабилитировать дочь. Но в этой борьбе она осталась одна. Папа Вероники бросил жену с дочерью. После очередной реабилитации в другом городе они просто не смогли попасть домой — замки в квартире были поменяны.



Мама Вероники не сдалась. Несколько месяцев им пришлось жить у подруги, и всё это время реабилитация и лечение продолжались. И это помогло. Врачи подобрали противосудорожные препараты, а благодаря занятиям Вероника сделала первые шаги.



Всё стало налаживаться. Мама с дочкой переехали к родственникам в Краснодарский край, здесь в санатории Лаго-Наки Вероника продолжила реабилитацию, но всех проблем она решить не могла. По мере роста Веронике становилось хуже. Нагрузка на позвоночник росла, сколиоз усиливался.

