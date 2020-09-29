Осталось совсем чуть-чуть. На сложную операцию Веронике не хватает денег
Веронике 12 лет. У неё тяжелейшая форма искривления позвоночника — без боли она не может сидеть, лежать и даже просто дышать. Помочь ей может только сложная операция с применением специальной титановой конструкции. Но такое лечение не входит в полис ОМС, а его стоимость колоссальная — более одного миллиона рублей. Значительная часть суммы уже собрана, осталось совсем чуть-чуть.
Благотворительный фонд «Алёша» просит помочь собрать средства на дорогостоящую операцию.
Вероника Семёнова, 12 лет.
Нейромышечный груднопоясничный сколиоз 4 степени.
Спасёт операция на позвоночнике.
Стоимость лечения 1 211 111 руб. Собрано 1 037 111 руб. Не хватает 174 000 руб.
На второй день после рождения Веронику в тяжёлом состоянии с подозрением на гнойный менингит забрали у мамы. Месяц девочку лечили. Врачам с огромным трудом удалось её спасти.
Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Инфекция могла попасть ребёнку через плаценту от матери, если та во время беременности болела. Менингит не проходит бесследно. У детей впоследствии развиваются осложнения.
Так и случилось с Вероникой. Вскоре после выписки начались приступы эпилепсии, а затем у девочки диагностировали ДЦП. Мама прикладывала все свои силы, чтобы реабилитировать дочь. Но в этой борьбе она осталась одна. Папа Вероники бросил жену с дочерью. После очередной реабилитации в другом городе они просто не смогли попасть домой — замки в квартире были поменяны.
Мама Вероники не сдалась. Несколько месяцев им пришлось жить у подруги, и всё это время реабилитация и лечение продолжались. И это помогло. Врачи подобрали противосудорожные препараты, а благодаря занятиям Вероника сделала первые шаги.
Всё стало налаживаться. Мама с дочкой переехали к родственникам в Краснодарский край, здесь в санатории Лаго-Наки Вероника продолжила реабилитацию, но всех проблем она решить не могла. По мере роста Веронике становилось хуже. Нагрузка на позвоночник росла, сколиоз усиливался.
Вероника стала носить корсет, он разгружал спину, но от этого мышцы только слабели. Позвоночник деформировался всё сильнее, произошёл перекос линии таза и плеч. Дошло до того, что помочь Веронике может только операция. Её могут провести специалисты Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени
Мама девочки обратилась в петербургский благотворительный фонд «Алёша», который начал сбор средств. На данный момент собрано 85% от необходимой суммы, осталось совсем немного.
О том, как помочь Веронике, можно узнать на её странице на сайте БФ «Алёша».