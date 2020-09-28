В Баку говорят про праздник, в Ереване грозятся дойти до Каспийского моря, а в подвале ресторана в Степанакерте уверены в хороших условиях для реванша. 47news поговорил с ними.

Нагорный Карабах. Мужчина в поврежденном в результате обстрела доме. Фото: EPA/VAHRAM BAGHDASARYAN / PHOTOLURE/ТАСС

Методом случайного набора телефонных номеров 28 сентября журналисты 47news поговорили с простыми людьми из Степанакерта, Еревана и Баку. Труднее всего на пике нового вооруженного конфликта связаться со столицей Нагорно-Карабахской республики. В Степанакерте проблемы с интернетом и телефонной связью. После полиции, банка, центральной автостанции, университета и школ, 47news попробовал позвонить в кафе и рестораны Степанакерта. Почти везде трубку не снимали. В ресторане Ureni сотрудник заведения Артур торопливо ответил.

— Нормально, всё окей. Жизнь продолжается. Я местный, воевать стар уже, мне 65, но и бежать не собираюсь. Извини, некогда. В одной из точек общепита трубку снял мужчина, представился Арсеном. По его словам, ресторан приспособили под бомбоубежище. На заднем фоне шумели дети. — Что из продовольствия есть? — Это же ресторан, что-то осталось. — Вы сами пойдёте воевать? — Мы только что вернулись оттуда на отдых краткий. И обратно. — Вы ополченец? — Нет, мы граждане Нагорного Карабаха. Чем можем помогаем. И в окопе тоже. — Вы гражданский человек? — В Арцахе гражданских не бывает. Тут военные все, и женщины, и дети. — Сообщается о беспилотниках и взрывах. — Были, да. Некоторые дошли, некоторые сбили по пути. — Говорят, уже погибшие есть. — Война. Без жертв не бывает. — Как началось? — В шесть утра. Так случайно получилось, что я не спал. — Страшно? — Мы двадцать лет воюем. Мне сорок. Сейчас хорошие условия для великой победы. Война должна закончиться. Мы жизнь прожили так, дети не должны.

— Обсуждаете между собой, можно ли войну закончить, не убивая друг друга? — Мы думаем, что народ в Азербайджане не хочет войны. Её хотят олигархи нефтяные. У них должна случиться революция. — У вас есть товарищи-азербайджанцы? — Нет, конечно. Хотя тем же воздухом дышим, ту же пищу едим. Есть армянская поговорка про загнанного зверя. Или надо убить всех или когда подойдёшь, будет царапаться или кусаться....Нас сейчас также в угол загнали. Они хотят наш Арцах, но без арцахцев. Разве такое возможно? Арцахцам некуда идти. — Электричество есть? Интернет? Полиция работает? Что с погодой в смысле температуры? — Да, всё есть хоть и с ограничениями. Погода хорошая, тепло, плюс 18. Интернет с перебоями, не все ресурсы открываются. Ютуб, например. — Ваш противник в зоне видимости? — Видим только ракеты летящие.

Там, где не стреляют и не взрывают, то есть в столицах, народ заряжен на победу. Если с вами захотят разговаривать, а не бросят трубку, то обязательно распишут, как именно будет повержен противник.

— Настроение боевое, думаю, что это наша последняя война, настроение такое, что азербайджанцев найдем на дне Каспийского моря, — выдал в разговоре с 47news коммерсант из Еревана по имени Акоп. Он приехал домой как раз от одного из сборных пунктов, где очередь в километр, и где ждут тех, кто готов поехать на границу. Армен уже пенсионер и ему под 70 лет. Говорит, что в начале 90-х сам с оружием разбирался в карабахском кризисе. В свои годы ехать на войну не хочет. Не в том смысле, что боязно, а просто не хочет быть обузой для молодых. — Обстановка и настроение у нас нормальные. Это наша не первая война. Тридцать лет уже воюем и ничего. Всё спокойно, — заявил Армен.

В Баку точно также уверены в собственной победе. В разговоре с 47news из столицы Азербайджана в контексте повестки не редко произносили слова «отлично», «супер» и даже «праздник». Там тоже ждали этого дня. — Праздник, потому что многие, так скажем, оккупированные районы наши солдаты уже вернули. В столице всё спокойно, а на границе наши идут только вперёд. Настроение у нас очень хорошее, — услышал 47news браваду в голосе недавнего бакинского студента Алхана.

Его пожилой земляк-строитель Эльчад сам до 8 лет жил в Нагорном Карабахе. Если его родное село перейдёт под контроль армии Азербайджана, то готов бросить столицу и вернуться в приграничье. О нынешних событиях говорит как о войне. — Мы не хотели, чтобы так произошло, но 30 лет уже. Никто из больших нас не поддерживал. Россия была нашим старшим братом, мы там хлеб зарабатывали. Россия должна была нас честно поддерживать. Карабах — это наша земля. Понимаете? — не без обиды произнёс в трубку Эльчад. Ещё один житель Баку по имени Бугдай признаётся, что служил ещё в советской армии, знает, как обращаться с оружием и техникой, но на фронт пока не спешит. Но опять же не потому что боится, а потому что официальные власти сказали, что им пока добровольцы не нужны.

У Арсена из Степанакерта мы ещё спросили, как там у них на улицах. — Ночью сегодня уходим на смену. Если получится вернуться — скину фото. Говорили с враждующими Александр Калинин и Виктор Смирнов, 47news.ru