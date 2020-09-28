Три буквы раздора. Пойдет ли «необязательный» ЕГЭ на пользу школьникам

ЕГЭ предложили оставить обязательным только для поступающих в вузы, а Рособрнадзор пообещал над этим подумать. Родителям школьников и учителям идея понравилась, хотя некоторых возмутила мысль об «образовании не для всех».

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Участники экзаменов 2020 года, их родители и учителя предложили Рособрнадзору поменять смысл ЕГЭ, сделав его обязательным только для поступающих в вузы. Позже ведомство обсудит инициативу наряду с другими, а пока понятно, что перевод по законам коронавирусного времени в необязательные этого экзамена уже принес свои плоды. Решившие его сдавать выпускники показали высокие результаты, повысив средний балл в университетах. Опрошенные «Фонтанкой» эксперты считают, что ЕГЭ по выбору станет скорее благом для детей, потому что всем смысла сдавать его и правда нет.



Заявление Рособрнадзора снова вызвало бурное обсуждение в соцсетях об отмене ЕГЭ. «Давно пора, это не экзамен, а издевательство над детьми», пишет в «ВКонтакте» читательница «Фонтанки» Екатерина. «Все верно, оставить для тех, кто в универы, академии идет», — поддерживает её пользовательница Марина.

Однако не у всех противников ЕГЭ предложение оставить его только для поступления в вузы нашло поддержку. Особенно радикальная часть потребовала пойти до конца и отменить ненавистную систему вовсе. «Хочешь поступить в престижный университет, который отстаивает свою репутацию, то проходи вступительные испытания для каждого заведения. Нужно с умом подходить к выбору высшего образования, а не закидывать документы куда только можно с 300 баллами по ЕГЭ», — высказал мнение выпускник прошлых лет Даниил, который все же планирует сдать экзамен второй раз для поступления в университет.

«Если серьезно, ЕГЭ надо отменять в пользу старых добрых экзаменов с учителями-тройками, — считает читательница «Фонтанки» Катерина. — А чем хороши готовые ответы на по-дурацки сформулированные экзаменационные вопросы? Тупая угадайка. В результате абсолютно не умеющая в анализ и синтез генерация». «Вопросы с выбором ответа проверяют базовые обязательные знания и занимают в среднем треть экзамена. Части потруднее — они без выборов ответа. ЕГЭ — лучшее средство для массовой беспристрастной оценки знаний школьников, которые не имеют каких-то специализированных знаний», — ответил предыдущему комментатору Павел.



Практика 2020 года показала эффективность ЕГЭ как формы вступительного экзамена в высшее учебное заведение, отмечает директор лицея №369 Красносельского района Константин Тхостов. Выпускники, которые в этом году сдавали экзамен, были ориентированы на максимально высокий результат и более сконцентрированы на нем, поскольку в аудиториях не было ребят, основной целью которых было просто перейти порог для получения аттестата. «Если цели у группы отличаются, это не позволяет сконцентрироваться на максимальной демонстрации собственных знаний. Потому что выпускник, который пришел сдавать экзамен ради порога, <...> естественным образом отвлекает тех, кто заряжен на максимальный результат и имеет своей целью поступление в ведущие вузы», — говорит руководитель лицея.

Вынужденное сокращение количества экзаменуемых снизило нагрузку и на проверяющих. От лишнего стресса в этом году избавились ученики, которые боялись не набрать проходного балла, но остальные от этого меньше переживать не стали. Репетитор по математике, физике и информатике Никита Балакирев сомневается, что «необязательность» ЕГЭ снизит уровень испытываемого выпускниками стресса, но считает, что это станет шагом к «очеловечиванию» этого экзамена.



«Ученики порой выбирают столько ЕГЭ «на всякий случай», а потом сдают либо спустя рукава, либо не приходят. Поэтому ученики иногда сами создают себе дополнительные трудности», — говорит учитель истории и обществознания, директор гимназии 166 Центрального района Игорь Карачевцев. Немало людей, которым не понравилась идея превратить ЕГЭ в экзамен, обязательный не для всех, ушли в крайность и воскликнули: «Может, школу тоже оставить только для поступающих? В телефон тыкать пальцем можно и без образования вообще». До такого не дойдет, считают эксперты. Никто не отбирает у детей их право и обязанность получить обязательное девятилетнее школьное образование, закрепленное в российских законах. Однако вероятно, что школа в таком случае может сконцентрироваться на образовательном процессе и дистанцироваться от подготовки к ЕГЭ.

Другие опасаются: если экзамен будет только для тех, кто идет в вуз, то задания для них усложнят в разы. На это педагоги отвечают встречным вопросом: «Что плохого в том, что абитуриенты будут знать больше?» Константин Тхостов вспомнил жалобы на ЕГЭ по химии, который в этом году показался выпускникам особенно сложным. Это не помешало ученикам в среднем сдать экзамен лучше, чем обычно. «Это говорит лишь об уровне подготовленности и той форме, которая не позволяет натаскивать на ЕГЭ», — говорит Тхостов.



Еще один частый вопрос: как школьнику сдавать ЕГЭ потом, если он не собирался в вуз, а потом передумал? Придется либо определиться заранее, пригодится ли ему ЕГЭ на ближайшие 4 года (именно столько действуют результаты), либо сдавать вместе с другими выпускниками прошлых лет. Это можно сделать при наличии школьного аттестата.

«ЕГЭ на самом деле — это благо в рамках той реальности, которая есть у нас, — говорит Балакирев. — Я раньше работал в университете, там люди в приемных комиссиях покупали себе квартиры. Коррупции сейчас существенно меньше. Она не исчезла — есть «стобалльники Дагестана» и так далее, но, по крайней мере, какие-то равные условия для детей созданы».



Как надо поступить с ЕГЭ? Оставить как есть Оставить для поступающих в вузы Отменить вовсе

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»