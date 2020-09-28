В России задумались, должны ли женщины работать

Согласно исследованию, большая часть россиян не смогли однозначно ответить на вопрос о том, должны ли женщины работать. Но несогласных с освобождением от труда все же больше, чем сторонников этой идеи.

Соцопрос проводили холдинг «Ромир» и международное сообщество исследовательских компаний GlobalNR, результаты опубликованы 28 сентября. Вопрос о том, должна ли женщина работать, задавали людям в Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, Китае, России, США, Таиланде и Южной Корее.

Больше всего сторонников этой идеи оказалось в Индии, там освободить женщин от труда хотят 45% населения. Однозначно против этого в Бразилии, лишь 4% согласны, что работать может только мужчина.