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28.09.2020 14:55
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В России задумались, должны ли женщины работать

Согласно исследованию, большая часть россиян не смогли однозначно ответить на вопрос о том, должны ли женщины работать. Но несогласных с освобождением от труда все же больше, чем сторонников этой идеи.

Соцопрос проводили холдинг «Ромир» и международное сообщество исследовательских компаний GlobalNR, результаты опубликованы 28 сентября. Вопрос о том, должна ли женщина работать, задавали людям в Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, Китае, России, США, Таиланде и Южной Корее.

Больше всего сторонников этой идеи оказалось в Индии, там освободить женщин от труда хотят 45% населения. Однозначно против этого в Бразилии, лишь 4% согласны, что работать может только мужчина.

В целом в мире — 73% против и 16% — за. Россия в списке особо не выделяется, полностью за выступили 7%, в некоторой степени согласны еще 11%. Против — 24%. Большая же часть не согласна лишь в некоторой степени — таких 34%, еще 24% нейтральны. В России количество воздержавшихся от ответа на вопрос оказалось рекордным.

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Комментарии (20)

260602101
в РОССИИ все спрашивали " А как Путин ответил "? и узнав, что у него не спрашивали отвечали " Тогда не знаю " .....
f0ntan
Все эти вопросы можно будет задавать лишь тогда, когда профессии домохозяек, сиделок, и наконец, самая древняя профессия проститутки, станут официальными. И по ним будут официальные выплаты и стаж. Вот допустим сидит жена дома домохозяйкой. Убирается, готовит, ухаживает за детьми. На полном содержании мужа. Но все это неофициально. Не оформлено никакими договорами. Пенсионные баллы у нее не считаются. А если они разругаются. А если он ей платить перестанет? Бабулька воспитывает своих внуков. И тоже задаром. Родители даже не задумываются оплачивать бабке ее труд по воспитанию внуков. Она же родная.
тат2007amg
Депутатом - точно не должна..
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