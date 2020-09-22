Как передает корреспондент «Фонтанки», вечером 22 сентября доставленный в суд Рубцов не стал возражать против заключения под стражу, чем удивил своего адвоката. Он несколько раз переспросил клиента и, не поверив флегматичной покорности судьбе, запросил для Рубцова домашний арест.

Прокурор жаждал самой строгой меры пресечения. Его логика строилась на гипотезе спасения второго родителя Рубцова — дескать, надо изолировать, чтобы он после мамы не принялся за папу. Это умозаключение защита раскритиковала. Суд отправил студента в СИЗО на два месяца.