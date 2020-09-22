FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +15
76.04р90.01р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
22.09.2020 18:03
0
Печать

«А после мамы примется за папу». В Петербурге арестовали сбежавшего после убийства студента

Красногвардейский райсуд отправил в СИЗО 19-летнего студента Олега Рубцова, обвиняемого в убийстве матери. Прокуратура считает молодого человека опасным для отца.

Олег Рубцов
Олег РубцовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Как передает корреспондент «Фонтанки», вечером 22 сентября доставленный в суд Рубцов не стал возражать против заключения под стражу, чем удивил своего адвоката. Он несколько раз переспросил клиента и, не поверив флегматичной покорности судьбе, запросил для Рубцова домашний арест.

Прокурор жаждал самой строгой меры пресечения. Его логика строилась на гипотезе спасения второго родителя Рубцова — дескать, надо изолировать, чтобы он после мамы не принялся за папу. Это умозаключение защита раскритиковала. Суд отправил студента в СИЗО на два месяца.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

По версии следствия, слушатель второго курса Госуниверситета морского и речного флота имени адмирала Макарова 19 сентября нанес ножевые ранения лежащей в ванне матери и скрылся после убийства. Тело женщины нашел через сутки вернувшийся с дачи супруг.

Олег Рубцов
Олег РубцовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний