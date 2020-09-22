Сердцу маленькой Вари срочно требуется помощь
Варя родилась с редким и тяжёлым пороком сердца. Через месяц после появления на свет ей сделали сложнейшую операцию, и все эти годы девочка росла и развивалась, не думая о болезни. Но год назад порок дал о себе знать. Варе срочно требуется ещё одна, не менее сложная, операция. Только в этот раз за неё надо платить.
Благотворительный фонд «Алёша» просит помочь собрать средства на дорогостоящую операцию.
Варвара Закладная, 6 лет.
Диагноз: ОАС, АоН 2–3 стп., стеноз протеза GoreTex, НКЛА 2–3 стп.
Спасёт операция по повторной замене кондуита на лёгочной артерии и повторной реконструкции аортального клапана.
Стоимость лечения — 4 022 123 руб. Не хватает 1 794 537 руб.
О диагнозе дочери родителям сообщили на втором УЗИ. В роддоме будущей маме посоветовали рожать в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Пензе. Специалисты центра подарили семье надежду. Несмотря на то, что порок действительно очень редкий, ребёнка можно будет спасти.
Варвара родилась в начале февраля 2014 года. Через месяц ей уже сделали операцию. Кардиохирург Тимофей Невважай более 6 часов фактически заново собирал маленькое сердце. Операция прошла успешно, но доктор сразу предупредил — в будущем девочке может снова понадобиться хирургическое вмешательство.
Следующие 5 лет Варвара росла как обычный здоровый ребёнок. Но летом 2019 года у девочки поднялась температура, её срочно забрали в больницу. Врачи не сразу смогли определить, что произошло. Оказалось, что у Вари острый инфекционный эндокардит, болезнь дала осложнение на протезированном клапане лёгочной артерии.
Состоянии девочки резко ухудшилось: она быстро устаёт, появилась аритмия. Даже смех вызывает одышку. Наблюдающий девочку кардиолог сообщила родителям, что ребёнка необходимо срочно оперировать. Ей нужна повторная замена кондуита на лёгочной артерии и повторная реконструкция аортального клапана.
Родители возлагали надежду на врача, который уже один раз спас их дочку и знает особенности анатомии сердца Вари. Но попасть к нему оказалось крайне сложно — сейчас он работает в Нидерландах, ассистирует ведущему кардиохирургу мира Марку Хазекампу в клинике LUMC. Профессор Хазекамп согласился принять девочку и провести операцию. Но счёт за лечение для простой семьи астрономический — более 4 миллионов рублей.
Родители были вынуждены обратиться за помощью в благотворительные организации. Помочь вызвался фонд «Алёша». На данный момент собрано чуть больше половины необходимой суммы.
О том, как помочь Варваре, можно узнать на её странице на сайте БФ «Алёша».