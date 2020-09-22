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22.09.2020 15:27
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Сердцу маленькой Вари срочно требуется помощь

Варя родилась с редким и тяжёлым пороком сердца. Через месяц после появления на свет ей сделали сложнейшую операцию, и все эти годы девочка росла и развивалась, не думая о болезни. Но год назад порок дал о себе знать. Варе срочно требуется ещё одна, не менее сложная, операция. Только в этот раз за неё надо платить.

Благотворительный фонд «Алёша» просит помочь собрать средства на дорогостоящую операцию.

Варвара Закладная, 6 лет.

Диагноз: ОАС, АоН 2–3 стп., стеноз протеза GoreTex, НКЛА 2–3 стп.

Спасёт операция по повторной замене кондуита на лёгочной артерии и повторной реконструкции аортального клапана.

Стоимость лечения — 4 022 123 руб. Не хватает 1 794 537 руб.

О диагнозе дочери родителям сообщили на втором УЗИ. В роддоме будущей маме посоветовали рожать в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Пензе. Специалисты центра подарили семье надежду. Несмотря на то, что порок действительно очень редкий, ребёнка можно будет спасти.

Варвара родилась в начале февраля 2014 года. Через месяц ей уже сделали операцию. Кардиохирург Тимофей Невважай более 6 часов фактически заново собирал маленькое сердце. Операция прошла успешно, но доктор сразу предупредил — в будущем девочке может снова понадобиться хирургическое вмешательство.

Следующие 5 лет Варвара росла как обычный здоровый ребёнок. Но летом 2019 года у девочки поднялась температура, её срочно забрали в больницу. Врачи не сразу смогли определить, что произошло. Оказалось, что у Вари острый инфекционный эндокардит, болезнь дала осложнение на протезированном клапане лёгочной артерии.

Состоянии девочки резко ухудшилось: она быстро устаёт, появилась аритмия. Даже смех вызывает одышку. Наблюдающий девочку кардиолог сообщила родителям, что ребёнка необходимо срочно оперировать. Ей нужна повторная замена кондуита на лёгочной артерии и повторная реконструкция аортального клапана.

Родители возлагали надежду на врача, который уже один раз спас их дочку и знает особенности анатомии сердца Вари. Но попасть к нему оказалось крайне сложно — сейчас он работает в Нидерландах, ассистирует ведущему кардиохирургу мира Марку Хазекампу в клинике LUMC. Профессор Хазекамп согласился принять девочку и провести операцию. Но счёт за лечение для простой семьи астрономический — более 4 миллионов рублей.

Родители были вынуждены обратиться за помощью в благотворительные организации. Помочь вызвался фонд «Алёша». На данный момент собрано чуть больше половины необходимой суммы.

О том, как помочь Варваре, можно узнать на её странице на сайте БФ «Алёша».

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