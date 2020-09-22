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22.09.2020 07:38
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Переболевшие лихорадкой денге могут получить иммунитет к коронавирусу

Переболевшие лихорадкой денге люди могут иметь определенный иммунитет к коронавирусу. Об этом 22 сентября сообщает Reuters со ссылкой на еще не опубликованное исследование профессора американского Университета Дьюка Мигеля Николелиса.

Ученый заметил, что в местах вспышек лихорадки денге коронавирус распространялся медленнее.

«Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса денге и SARS-CoV-2», — говорится в исследовании.

Ученый отметил, что если гипотеза получит подтверждение, то это может означать, что вакцинация от лихорадки денге поможет защите от COVID-19.

Преыдущие исследования показали, что у переболевших лихорадкой денге людей анализы могут давать ложноположительные результаты на антитела COVID-19.

Лихорадка денге (костоломная лихорадка, суставная лихорадка, лихорадка жирафов, пятидневная лихорадка, семидневная лихорадка, финиковая болезнь) — острое трансмиссивное вирусное заболевание. Вирусы-возбудители лихорадки денге относятся к арбовирусам, семейству Flaviviridae рода Flavivirus (арбовирусы антигенной группы В).

Протекает с лихорадкой, интоксикацией, миалгией, артралгией, сыпью и увеличением лимфатических узлов. Восстановление обычно занимает от двух до семи дней. Каждый год от 50 миллионов человек заражаются и от 10 000 до 20 000 человек умирают. Источниками инфекции являются больной человек, обезьяны и летучие мыши. Передачу инфекции от больного человека осуществляют комары.

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Комментарии (1)

Gregory Skidan
Переболел Денге 4 года назад, как и почти все население тропиков, только что-то легче от этого не становится. Болеют короной точно так же.
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