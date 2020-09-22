Переболевшие лихорадкой денге могут получить иммунитет к коронавирусу

Переболевшие лихорадкой денге люди могут иметь определенный иммунитет к коронавирусу. Об этом 22 сентября сообщает Reuters со ссылкой на еще не опубликованное исследование профессора американского Университета Дьюка Мигеля Николелиса.

Ученый отметил, что если гипотеза получит подтверждение, то это может означать, что вакцинация от лихорадки денге поможет защите от COVID-19.



Преыдущие исследования показали, что у переболевших лихорадкой денге людей анализы могут давать ложноположительные результаты на антитела COVID-19.



Лихорадка денге (костоломная лихорадка, суставная лихорадка, лихорадка жирафов, пятидневная лихорадка, семидневная лихорадка, финиковая болезнь) — острое трансмиссивное вирусное заболевание. Вирусы-возбудители лихорадки денге относятся к арбовирусам, семейству Flaviviridae рода Flavivirus (арбовирусы антигенной группы В).



Протекает с лихорадкой, интоксикацией, миалгией, артралгией, сыпью и увеличением лимфатических узлов. Восстановление обычно занимает от двух до семи дней. Каждый год от 50 миллионов человек заражаются и от 10 000 до 20 000 человек умирают. Источниками инфекции являются больной человек, обезьяны и летучие мыши. Передачу инфекции от больного человека осуществляют комары.

