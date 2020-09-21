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21.09.2020 19:20
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В «странном замесе» с перевёртышем на Московском шоссе пострадали трое

Серьёзная авария произошла на автодороге М-10 «Россия» в районе Ульяновки (Тосненский район) вечером 21 сентября. По предварительным данным «Фонтанки», пострадали три человека.

«Странный замес, <…> перевёртыш и россыпь битого пластика на питерской стороне, второй на московской стороне, разлёт участников около 100 м», — сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, пробки нет, движение немного затруднено.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что около 17:30 поступила информация о столкновении двух легковых автомобилей на 660-м километре ФАД М-10 «Россия». Претензий к дорожным службам нет.

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