В «странном замесе» с перевёртышем на Московском шоссе пострадали трое
Серьёзная авария произошла на автодороге М-10 «Россия» в районе Ульяновки (Тосненский район) вечером 21 сентября. По предварительным данным «Фонтанки», пострадали три человека.
«Странный замес, <…> перевёртыш и россыпь битого пластика на питерской стороне, второй на московской стороне, разлёт участников около 100 м», — сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, пробки нет, движение немного затруднено.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что около 17:30 поступила информация о столкновении двух легковых автомобилей на 660-м километре ФАД М-10 «Россия». Претензий к дорожным службам нет.