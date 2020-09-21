«Запрещается использование на территории РФ протоколов шифрования». Минцифра представила поправки о «маскирующих протоколах»

Поправки, в частности, уточняют понятие термина «Интернет» как «абстрактного или конкретного протокола, включающего набор правил, регламентирующих использование криптографических преобразований и алгоритмов в информационные процессы», а также вводят запреты и санкции.

Минкомсвязь России обнародовало проект поправок в закон «Об информации», которые вводят запрет на инструменты шифрования, позволяющие скрывать названия интернет-страниц. Документ опубликован н а федеральном портале проектов нормативных правовых актов 21 сентября.

«Нарушение запрета использования в РФ протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя (идентификатор) Интернет-страницы или сайта в сети «Интернет», влечет приостановление функционирования Интернет-ресурса в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня обнаружения данного нарушения уполномоченным на то федеральным органом исполнительной власти», — гласит законопроект.

В пояснительной записке подчинённые Максута Шадаева ссылаются на решение Совета безопасности РФ по «противодействию распространению противоправной информации». Со ссылкой на «экспертные оценки» утверждается, что применение криптографических алгоритмов и методов шифрования TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS) «способно снизить эффективность использования существующих систем фильтрации», что затрудняет выявление ресурсов с информацией, распространение которой в РФ ограничено или запрещено.



Известно, что технология DoH (DNS поверх HTTPS) внедряются, в том числе, компаниями Microsoft, Google, Mozilla и другими для повышения приватности своих клиентов.

