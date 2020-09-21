«Запрещается использование на территории РФ протоколов шифрования». Минцифра представила поправки о «маскирующих протоколах»
Минкомсвязь России обнародовало проект поправок в закон «Об информации», которые вводят запрет на инструменты шифрования, позволяющие скрывать названия интернет-страниц. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 21 сентября.
Поправки, в частности, уточняют понятие термина «Интернет» как «абстрактного или конкретного протокола, включающего набор правил, регламентирующих использование криптографических преобразований и алгоритмов в информационные процессы», а также вводят запреты и санкции.
«Нарушение запрета использования в РФ протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя (идентификатор) Интернет-страницы или сайта в сети «Интернет», влечет приостановление функционирования Интернет-ресурса в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня обнаружения данного нарушения уполномоченным на то федеральным органом исполнительной власти», — гласит законопроект.
В пояснительной записке подчинённые Максута Шадаева ссылаются на решение Совета безопасности РФ по «противодействию распространению противоправной информации». Со ссылкой на «экспертные оценки» утверждается, что применение криптографических алгоритмов и методов шифрования TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS) «способно снизить эффективность использования существующих систем фильтрации», что затрудняет выявление ресурсов с информацией, распространение которой в РФ ограничено или запрещено.
Известно, что технология DoH (DNS поверх HTTPS) внедряются, в том числе, компаниями Microsoft, Google, Mozilla и другими для повышения приватности своих клиентов.
Интернет-эксперт Филипп Кулин, автор телеграм-канала «Эшер II», который отслеживает блокировки Роскомнадзора, сомневается в росте эффективности блокировок Российского государства по новым правилам.
«DoH (DNS over HTTPS) использовал Telegram, чтобы выявлять новые прокси, но не показывать это прослушке. ESNI пока слабо распространен, но, скорее всего, это наше будущее. В пояснительной записке законопроекта прямо говорится, зачем это всё нужно, — заразы, мешают качественно блокировать сайты. Иногда не ясно, куда именно пользователи лезут. Декларируемая возможность заблокировать такие ресурсы — это очень самонадеянно. Как с Telegram. Сегодня DoH уже много кто использует. И мобильные приложения и браузеры поддерживают. В короткой перспективе ни к чему страшному эти запреты не приведут. В будущем — к цифровому сопротивлению», — сказал Кулин «Фонтанке».
Общественное обсуждение инициативы Минцифры завершается 5 октября.