Единственное спасение. 12-летней Ксюше требуется помощь
Ксения в свои 12 лет боится выходить на улицу, учится дома, почти ни с кем не общается, чтобы не слышать насмешек в свой адрес. Причина в сильнейшем искривлении позвоночника, из-за которого она не может нормально ходить и сидеть, а ещё дышать. Помочь девочке можно только сделав операцию. Но лечение слишком дорогое.
Ксения Сурдул, 12 лет.
Сколиоз 4-й степени.
Требуется операция по установке титановой конструкции. Стоимость — 589 500 рублей.
У Ксении тяжёлая форма сколиоза — четвёртая степень, которая характеризуется искривлением позвоночной дуги более чем на 50 градусов. Девочка не может нормально ходить и сидеть — уроки приходится делать лёжа. Искривление позвоночника также наносит серьёзный вред внутренним органам, нарушая их деятельность. У Ксении, в частности, наблюдаются проблемы с дыханием, появляются боли в сердце.
Боль — это постоянный спутник девочки. У Ксюши не переставая ноет спина, а ночами боли усиливаются, и она не может нормально спать.
Своего недуга Ксюша очень стесняется. По словам мамы, она замкнулась, не выходит на улицу, её пришлось перевести на домашнее обучение. «Ей страшно выходить на улицу и видеть взгляды людей: любопытные, сочувственные, а нередко слышать и смешки от сверстников… Она чувствует себя раненым маленьким зверьком, загнанным любопытными зеваками в клетку», — говорят родители.
Мама с дочкой неоднократно обращались к врачам, проходили лечение, но это не помогло. Заболевание, между тем, прогрессирует, и в дальнейшем состояние Ксении будет только усугубляться. Единственный способ исправить ситуацию — операция. Чтобы выпрямить позвоночник, девочке необходимо установить титановую конструкцию.
«Операция будет травматичной и тяжёлой. Но это спасет девочке жизнь», — говорит мама Ксюши.
Саму операцию проведут бесплатно, но титановую конструкцию необходимо покупать за свой счёт. Её стоимость почти 600 тысяч рублей. Для многодетной семьи это неподъёмная сумма. Но для девочки это единственное спасение.
«Наша девочка мечтает ходить с ровной спинкой, мечтает ходить в школу, мечтает общаться со сверстниками без насмешек, мечтает быть врачом», — рассказывает мама Ксюши.
О том, как помочь Ксении, можно узнать на сайте благотворительного фонда «Спасение».