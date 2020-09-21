Единственное спасение. 12-летней Ксюше требуется помощь

У Ксении тяжёлая форма сколиоза — четвёртая степень, которая характеризуется искривлением позвоночной дуги более чем на 50 градусов. Девочка не может нормально ходить и сидеть — уроки приходится делать лёжа. Искривление позвоночника также наносит серьёзный вред внутренним органам, нарушая их деятельность. У Ксении, в частности, наблюдаются проблемы с дыханием, появляются боли в сердце.

Боль — это постоянный спутник девочки. У Ксюши не переставая ноет спина, а ночами боли усиливаются, и она не может нормально спать.



Своего недуга Ксюша очень стесняется. По словам мамы, она замкнулась, не выходит на улицу, её пришлось перевести на домашнее обучение. «Ей страшно выходить на улицу и видеть взгляды людей: любопытные, сочувственные, а нередко слышать и смешки от сверстников… Она чувствует себя раненым маленьким зверьком, загнанным любопытными зеваками в клетку», — говорят родители.



Мама с дочкой неоднократно обращались к врачам, проходили лечение, но это не помогло. Заболевание, между тем, прогрессирует, и в дальнейшем состояние Ксении будет только усугубляться. Единственный способ исправить ситуацию — операция. Чтобы выпрямить позвоночник, девочке необходимо установить титановую конструкцию.



«Операция будет травматичной и тяжёлой. Но это спасет девочке жизнь», — говорит мама Ксюши.



Саму операцию проведут бесплатно, но титановую конструкцию необходимо покупать за свой счёт. Её стоимость почти 600 тысяч рублей. Для многодетной семьи это неподъёмная сумма. Но для девочки это единственное спасение.

