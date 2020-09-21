Роспотребнадзор рассказал об условиях питьевого режима в школах Петербурга. Кулеры и бутилированная вода за счет родителей — вне закона

Приобретенной на родительские деньги питьевой воде и установкам по розливу не место в петербургских школах. Об ответственности образовательных учреждений за питьевой режим в классах напомнил 21 сентября Роспотребнадзор.

Санитарные правила допускают две формы питьевого режима — стационарные питьевые фонтанчики и расфасованная в емкости вода.

При использовании бутилированной воды школа должна обеспечить классы одноразовыми стаканчиками и контейнерами для сбора использованной посуды.

«Бутилированная вода должна иметь документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность», — сообщает Роспотребнадзор, ссылаясь на СанПиН 2.4.5.2409–08. Емкости при использовании кулеров — установок с дозированным розливом — необходимо менять не реже раза в две недели.