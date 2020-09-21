Роспотребнадзор рассказал об условиях питьевого режима в школах Петербурга. Кулеры и бутилированная вода за счет родителей — вне закона
Приобретенной на родительские деньги питьевой воде и установкам по розливу не место в петербургских школах. Об ответственности образовательных учреждений за питьевой режим в классах напомнил 21 сентября Роспотребнадзор.
Санитарные правила допускают две формы питьевого режима — стационарные питьевые фонтанчики и расфасованная в емкости вода.
При использовании бутилированной воды школа должна обеспечить классы одноразовыми стаканчиками и контейнерами для сбора использованной посуды.
«Бутилированная вода должна иметь документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность», — сообщает Роспотребнадзор, ссылаясь на СанПиН 2.4.5.2409–08. Емкости при использовании кулеров — установок с дозированным розливом — необходимо менять не реже раза в две недели.
К закупкам кулеров, бутилированной воды и одноразовых стаканов родители не должны привлекаться, уточнили «Фонтанке» в комитете образования Петербурга.
«Ни для приобретения, ни тем более для поставок», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ответственность за питьевой режим целиком возложена на образовательные учреждения, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
В случае, если родительский комитет объявил сбор средств и приобрел кулер, воду и одноразовые стаканы в класс, такая закупка не будет считаться соблюдением СанПиН даже при наличии документов безопасности. Школы за нарушение условий питьевого режима несут ответственность по статье 6.7 КоАП «Нарушение санэпидтребования к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения». Ее санкция предусматривает штраф школам до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.
О приобретении кулеров и бутилированной воды за счет родительских средств «Фонтанке» сообщали читатели из нескольких районов Петербурга. Как правило, в товарных накладных грузополучателями указываются председатели родительских комитетов, а местом поставки — конкретный класс, а не юридическое лицо образовательного учреждения.