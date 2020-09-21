Археолог покажет Петербург «вне себя»
Арсений Веснин — журналист радио «Эхо Москвы», но на аватарке в соцсетях Арсений трогательно целует в темя чей-то бренный череп — по образованию он историк, археолог. Вот в этой роли Веснин и станет нашим гидом 25 сентября на пешеходной экскурсии «Петербург вне себя». 12+
Триумфальная арка Константина в Риме находится между Колизеем и холмом Палатином. В 312-м году н.э. римский император Константин победил в битве у Мульвийского моста Максенция (тоже римского императора, но узурпатора) — и спустя три года Константина Великого вот этой аркой поздравили с триумфом. Арсений Веснин утверждает, что арку Константина можно найти и в Петербурге. Идем дальше. Римский император Веспасиан, стремясь стереть память о Нероне, возвел на земле, которой той пользовался, амфитеатр «для народа», Колизей. Веснин, уверяет, что и в Петербурге Колизей имеется. Шествуем дальше — к Пизанской башне. Нетрудно догадаться, что гид намерен доказать, что эта башня имеется не только в Италии, но и у нас. В конце экскурсии Веснин проведет в действующую архитектурную мастерскую, где почаевничаем с современными зодчими.
Встречаемся возле ст. м. «Площадь Восстания» 25 сентября около 18:00; завершим поход на Казанской улице. Подробности по ссылке.
Александра Шеромова