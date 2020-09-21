Проект Остров Фортов Фото: Алексей Рожнов/«Фонтанка.ру»

Поставщик детской площадки и качелей в кронштадтском «Острове фортов» пытается зайти во дворы Петербурга. Это относительно новый игрок, но передела рынка не предвидится.

К задеревеневшему рынку муниципального заказа детского оборудования присматривается ООО «МСК-Гарант». Повод для знакомства с администрациями — реализация части проекта Минобороны в кронштадтском парке «Остров фортов»: фирме довелось ставить там панорамные качели с подсветкой и детскую площадку на тысячу квадратных метров. Но в возможность передела рынка не верят ни его участники, ни заказчики.



На днях к главе совета муниципальных образований (МО) Петербурга Всеволоду Беликову заглянули «новые» поставщики детского оборудования. И не с пустыми руками, а с презентацией: «Мы приглашаем Вас вступить в новую эпоху благоустройства городской среды вместе с нами», — говорится на первом слайде об ООО «МСК-Гарант». Дальше идут вполне стандартные разноцветные комплексы с горками, сетками, трубами и качелями. На почетном месте фотографии из Кронштадта — в прошлом месяце там завершили обустройство части первой очереди парка «Остров фортов», который строится по проекту дочери министра обороны Ксении Шойгу. Панорамные качели с ночной подсветкой, площадка в морской тематике, которой отвели тысячу квадратных метров: горки, деревянный корабль, капитанский мостик, канатные качели и сетки для лазания.



проект Остров Фортов Фото: Алексей Рожнов/«Фонтанка.ру»

«Чем больше игроков на рынке детского и спортивного оборудования, тем выше конкуренция, тем больше качество, тем ниже цены, тем интереснее ландшафт», — прокомментировал Беликов. Презентацию глава МО «Финляндский округ» направил во все остальные муниципалитеты.



Большую часть муниципального рынка в Петербурге не один год делят три основные компании. Крупнейший производитель — АО «Ксил» — с миллиардной выручкой и производственной линией в Ленобласти. Его красно-желто-синим оборудованием заставлены города от Калининграда до Южно-Сахалинска и половина города на Неве. Есть еще «Авен» и «Пион» — выручка обоих в прошлом году не превышала 200 миллионов, но у них целые каталоги единых разноцветных комплексов с горками и башенками: «Кремль», «Зайцы», «Космос», даже «Строительный кран».



Фото: скриншот проекта с сайта компании «Пион» Площадка "Космос" Фото: скриншот с сайта компании "Авен"

Определить, насколько сейчас успешен каждый из игроков, не так просто — самих контрактов, заключенных муниципальными образованиями непосредственно с производителями, почти не найти. Чаще всего заказчик выставляет закупку на комплексное благоустройство дворов, куда включает и площадки, и ремонт асфальта, и устройство газонов, а победитель аукциона привлекает компании уже в качестве субподрядчиков. Но из сайта госзакупок видно, что «Ксил», например, в этом году поставляет напрямую детское оборудование на 11,5 млн рублей в Петергоф и тот же Кронштадт, «Авен» выполняет комплексное благоустройство МО «Северный» за 11,2 млн, а «Пион» размещает площадки в «Пороховых» на 7,9 млн. В техзадании «Северного» говорится о трех игровых комплексах с башнями, непременно оборудованными вверху художественными панно, «в стилистике домика на дереве или лесного лагеря», в Петергофе заказчик хочет видеть на них крыши в виде летающей тарелки с иллюминаторами.



Муниципалы признают, что существующее сейчас предложение на рынке многим надоело. «Нужно смотреть, насколько это интересно, креативно, отвечает новым потребностям и современно, — отметил глава МО «Владимирский» Денис Тихоненко. — Один из примеров — «Ксил», который заполонил весь город. Если это такая же история, то вообще, мне кажется, неуместна реализация этих игровых площадок — это уже никому не интересно».

У петербуржцев тоже возникают вопросы к игровому инвентарю во дворах — правда, по большому счету, не к дизайну, а процедуре. «Фонтанка» уже рассказывала, как жителей «Южно-Приморского» возмутила замена еще пригодных для использования аттракционов для самых маленьких на новую горку и домики. Другой пример — «Гавань». Там горожане обратили внимание на странные различия между составленным в прошлом году проектом благоустройства и тем, что в 2020-м поставили во дворе. В документации, составленной по заказу муниципалитета ООО «Балтийское партнерство», говорится, что у дома 67, к. 1, по Малому проспекту В. О. появится игровой комплекс «Корабль», выкрашенный в натуральные цвета обработанного дерева, а вместе с ним — качели, лабиринт, брусья и пеньки. На деле же для детей поставили вполне традиционную конструкцию — с домиком, лестницами, горкой и мордой льва на стенке. В администрации МО в ответ на вопросы жителей указали на «сложившуюся сложную обстановку в стране в связи с коронавирусной инфекцией по транспортировке ранее запланированного к закупке оборудования», но заверили, что цена и габариты площадки не изменились, а функционал только улучшился. Стоимость комплекса по контракту составила полмиллиона рублей.



Запланированный в проектной документации комплекс Комплекс, который появился в МО «Гавань» Фото: Елизавета Ивантей/«Фонтанка.ру»



Хотя поставщика оборудования, по идее, выбирает генподрядчик, получающий контракт на основе конкурса, косвенно его определяют сами муниципалы. В их же компетенции — вводные для внешнего облика. Как объясняет Беликов, законодательство обязывает их разрабатывать проект для проведения любого аукциона на благоустройство — даже если заказчик хочет просто поставить вместо песочницы горку или заменить покрытие. Дальше работу проектировщика должны согласовать профильные комитеты — КГИОП, например, может выступить против идеи поставить разноцветных зайцев и медведей на площадках, которые попадают в охранные зоны домов-памятников. Но при формировании документации специалисты МО отталкиваются от каталогов, и зачастую выходит, что техзадание составляется под определенного поставщика. По мнению муниципального депутата МО «Смольнинское» Дмитрия Балтрукова, это не так уж плохо. «Но весь вопрос контролируемости процесса заказа площадки. Сейчас это все описание готовит отдел благоустройства, и мы на него никак повлиять не можем, — продолжает он. — Другое дело, если формируют новый визуальный проект и согласуют с депутатами, когда закупку одобряет большое число людей».



К слову, в то, что обладающая даже козырем в виде выполненного проекта для «Острова фортов» компания может начать передел рынка, его главные участники не поверили. Усомнились и том, что «МСК-Гарант» вообще новичок. Один из поставщиков припомнил, что была фирма с таким же названием, которая вместе с ООО «3Т — Групп», получающим контракты у госучреждений, несколько лет назад ставила оборудование в детских садах и школах. «Та фирма делала дешевую подделку из фанеры», — заметил один из игроков. Другой серьезный эксперт заявил, что не слышал о подобной компании, но хорошо знаком с площадкой в Кронштадте. Подобные элементы оборудования, по его словам, производит чебоксарский бренд «Элмаф».

Да и в самой «МСК-Гарант» не стали отрицать, что поставляют детское оборудование в Петербурге не первый год. Владелец компании Дмитрий Марчук сообщил: до этого фирма в основном работала с детскими садами, у нее есть производство в Петербурге и ряд сторонних поставщиков. «Большая часть качественных материалов, из которых собираются комплексы, поставляются из других регионов. В частности, лиственница, — пояснил Марчук. — Ну и, собственно говоря, конечно, комплектующие мы получаем от наших партнеров из регионов».



По данным СПАРК, «МСК-Гарант» зарегистрирована в 2013 году, но каких-либо государственных или муниципальных контрактов за свою историю не заключала. Два раза участвовала в электронных аукционах, один из которых в 2015-м объявляла администрация Кронштадта. Тогда фирма снизила начальную цену за установку детского оборудования в 4,3 млн рублей до 3,2, но контракт в итоге ушел ООО «3Т-Групп». Выручка фирмы в прошлом году составила 3,2 млн рублей, а чистая прибыль — 256 тысяч.

На сайте о компании говорится как о фабрике оборудования для благоустройства территории, там же указаны реквизиты еще одного юрлица: ООО «Спектра», зарегистрированного на Елену Петухову. Оно за последние два года получило 28 контрактов на 14,7 млн рублей: в основном на поставку игрового оборудования в детские сады Петербурга — комплексов «Фургончик» и «Крепость», качалок в виде карет, кабриолетов и улиток, беседок в форме ромашек и постов ДПС, песочниц и скамеек. Выручка «Спектры» в прошлом году составила 17,2 млн, а прибыль — 2,3. В опубликованных на сайте компании каталогах есть привычные комплексы «Кремль» и «Крепость», в числе экстаординарного — скамейки с Angry birds и игровой комплекс «Аватар». В качестве новинки-2021 фирма предлагает зеленого динозавра, в пасть которого можно войти, а из-под хвоста — уже выйти.

Елизавета Ивантей,

«Фонтанка.ру»

