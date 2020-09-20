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20.09.2020 13:00
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Из вестибюля метро «Улица Дыбенко» в больницу привезли бездомного с признаками ковида. Он на аппарате ИВЛ

Пациента с признаками коронавирусной инфекции привезли в Александровскую больницу из вестибюля станции метро «Улица Дыбенко». Он в тяжелом состоянии, а отследить его контакты маловозможно.

Как стало известно «Фонтанке» 20 сентября, мужчину привезли в Александровскую больницу с ушибами и переломами. Удалось установить его личность, пациентом оказался 49-летний мужчина без определенного места жительства. Его забрали вечером 18 сентября из вестибюля станции метро «Улица Дыбенко». По мнению врача, тяжелое состояние, а к ушибам диагностика добавила энцефалопатию и двустороннюю пневмонию, вызвано коронавирусной инфекцией. По всем признакам, у него ковид, тест это пока не подтвердил. Мужчина сам дышать уже не может, его подключили к аппарату ИВЛ.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

michailPotapov
Для бомжа БОВ на основе Рицина слишком дорого... зато за кушетку Минздрав по 30т в сутки дает )))а бомжу Кашу и баланду
grannie
"Энцефалопатия, вызванная коронавирусной инфекцией" - это что-то новенькое.
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