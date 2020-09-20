Из вестибюля метро «Улица Дыбенко» в больницу привезли бездомного с признаками ковида. Он на аппарате ИВЛ

Пациента с признаками коронавирусной инфекции привезли в Александровскую больницу из вестибюля станции метро «Улица Дыбенко». Он в тяжелом состоянии, а отследить его контакты маловозможно.



Как стало известно «Фонтанке» 20 сентября, мужчину привезли в Александровскую больницу с ушибами и переломами. Удалось установить его личность, пациентом оказался 49-летний мужчина без определенного места жительства. Его забрали вечером 18 сентября из вестибюля станции метро «Улица Дыбенко». По мнению врача, тяжелое состояние, а к ушибам диагностика добавила энцефалопатию и двустороннюю пневмонию, вызвано коронавирусной инфекцией. По всем признакам, у него ковид, тест это пока не подтвердил. Мужчина сам дышать уже не может, его подключили к аппарату ИВЛ.

