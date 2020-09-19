Вслед за СК в бассейн Fitness House на Ярослава Гашека пришел Роспотребнадзор. И закрыл его за многочисленные нарушения

Спортклуб на Ярослава Гашека с 19 сентября временно закрыт. Это стало результатом проверки управления Роспотребнадзора, специалисты которого пришли в заведение внепланово после отравления детей из-за выброса хлора.



Как сообщается на сайте ведомства, после информации о ЧП в водном комплексе фитнес-клуба незамедлительно было начато санитарно-эпидемиологическое расследование обстоятельств и причин его возникновения.



Эксперты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» выехали в куб и нашли там «многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства», Поэтому с целью предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей в отношении «ИП Фурсов А.В», управляющего клубом, составлен протокол о временном запрете деятельности с сегодняшнего дня.

