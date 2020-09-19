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19.09.2020 13:12
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Вслед за СК в бассейн Fitness House на Ярослава Гашека пришел Роспотребнадзор. И закрыл его за многочисленные нарушения

Спортклуб на Ярослава Гашека с 19 сентября временно закрыт. Это стало результатом проверки управления Роспотребнадзора, специалисты которого пришли в заведение внепланово после отравления детей из-за выброса хлора.

Как сообщается на сайте ведомства, после информации о ЧП в водном комплексе фитнес-клуба незамедлительно было начато санитарно-эпидемиологическое расследование обстоятельств и причин его возникновения.

Эксперты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» выехали в куб и нашли там «многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства», Поэтому с целью предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей в отношении «ИП Фурсов А.В», управляющего клубом, составлен протокол о временном запрете деятельности с сегодняшнего дня.

При этом Роспотребназдор готовит документы во Фрунзенский районный суд для принятия решения об административном приостановлении деятельности.

Как писала «Фонтанка», в результате несанкционированного выброса хлора на дорожке в бассейне комплекса на Ярослова Гашека пострадали восемь детей, пятеро из них были госпитализированы, двое в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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Комментарии (4)

Sergik7
Систему очистки надо добавить в этот бассейн. Хлорка не спасёт.
263306601
Жаль детей..., такие клубы обязаны быть корректными и соблюдать ВСЕ ПРАВИЛА САНПИН... , но ведь и раньше экономили, а сейчас видимо уж совсем с экономил ИП с более чем 60 тью клубами... , а что думаете в остальных лучше с экономией..?
michailPotapov
Очень много хлорки в их бассейнах. Давно пора закрыть но вот беда они по всему городу и явно какой то шишке единоросовской принадлежат или авторитету ...такое прост не закроешь
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