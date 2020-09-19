Год назад Лёву сбила машина, он получил тяжёлую травму головы. Врачам пришлось удалить большой костный лоскут, который потом поставили на место, но он плохо приживается и разрушается – мозг мальчика остаётся незащищённым. Ему необходим индивидуальный аллотрансплантат, который по мере роста будет замещаться собственной костной тканью. Но и имплантат, и операция с использованием микрохирургической техники не входят в полис ОМС.

В полис ОМС не входит. Трёхлетнему Лёве требуется сложная и дорогая операция

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей. Лёва Гузь, 3 года.

Состояние после трепанации черепа.

Спасёт операция, требуется имплантат. Не хватает 897 151 руб.

«Год назад в нашей семье случилось несчастье – сын попал под машину. Я переходил с Лёвой дорогу, держал его за руку. Внезапно один из автомобилей рванул вперёд. Сына отбросило на несколько метров, он сильно ударился головой об асфальт.

В больнице у Лёвы обнаружили скопление крови между оболочками мозга. Чтобы удалить гематому, нейрохирурги вырезали костный лоскут размером почти 10 см. А позже закрыли отверстие в черепе этим же лоскутом, но он плохо приживался, швы воспалялись, и приходилось вновь обращаться к хирургам. Кроме этого, сам костный лоскут стал мягким.



Мы с женой решили проконсультироваться у специалистов в Санкт-Петербурге. В Детском городском многопрофильном клиническом центре высоких медицинских технологий имени К.А. Раухфуса (Санкт-Петербург) врачи обследовали ребёнка и пришли к выводу, что необходимо заменить костный лоскут, так как он отслоился по швам и начал разрушаться. Мозг Левы остаётся незащищенным, и любой удар может привести к тяжелым последствиям.

Лёве нужна пластика дефекта имплантатом из специального материала, который по мере роста ребёнка будет замещаться собственной костной тканью, и в будущем сыну операции уже не потребуются. Однако по полису ОМС лечение с использованием данного материала и технологий не оплачивается. Самим нам не по силам собрать нужную сумму, пожалуйста, помогите!» Станислав Гузь, Краснодарский край.

Рамиз Алимов, нейрохирург Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий имени К.А. Раухфуса (Санкт-Петербург):

«Учитывая конфигурацию посттрепанационного дефекта, распад костного лоскута, возраст ребёнка, необходима операция с использованием микрохирургической техники и индивидуального аллотрансплантата, выполненного из биодеградируемого материала Custombone».



Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

